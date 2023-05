El Hospital El Bierzo cubre todas las plazas MIR ofertadas este 2023

Hospital El Bierzo. / QUINITO

El Hospital El Bierzo ha cubierto todas las plazas MIR ofertadas en la convocatoria de este 2023. Esto supone que diez nuevos médicos residentes han elegido el hospital berciano para llevar a cabo sus años de residencia. Concretamente se trata de dos plazas en la especialidad de Medicina Interna, una para Medicina Intensiva, una para Neumología, una para Radiodiagnóstico, una para Cirugía General y del Aparato Digestivo, otra plaza para Cirugía Ortopédica y Traumatología, una plaza para Oftalmología, otra para Psiquiatría y la última de las plazas para Pediatría.

En esta línea, el coordinador de Docencia del Hospital El Bierzo, José María Pelayo, asegura que están "muy contentos porque se han cubierto todas plazas plazas teniendo en cuenta que teníamos un par de unidades docentes nuevas, como son Neumología y Radiología, unidades que no conocía nadie en un centro que no conoce mucha gente, porque esta es una zona más alejada de la gente y siempre tienes el miedo de que no lo coja nadie".

Asimismo, Pelayo sostiene que en varias de las plazas adjudicadas, concretamente en Oftalmología y en Psiquiatría, "tenemos bastante buen número", aunque asegura que no le importa "que cojan la plaza el 1 que el 9.000, ya que son gente que ha hecho una carrera compleja y han hecho un examen muy difícil", apunta.

Pelayo ha querido destacar la adjudicación de las plazas en Enfermería, pues han sido también diez las plazas EIR que se han ocupado en el hospital berciano, siendo ocho de ellas para Enfermería Familiar, una para Salud Mental y la otra plaza para Pediatría.

Cabe destacar que en la Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Mental, además de la plaza en Psiquiatría y la plaza de Enfermería, comenzará también su andadura en el hospital un psicólogo.

Esta satisfacción se contrapone a la información que se publicaba este lunes acerca de las plazas sin cubrir de Medicina Familiar y Comunitaria en el Área de Salud del Bierzo, pues solo se cubrieron dos de las nueve plazas ofertadas, quedando vacantes un 77,8% de las mismas. Pelayo sostiene que esta situación refleja "la dificultad que hay en España para que la gente coja este trabajo que ya de por sí es complejo". En total han sido 202 plazas de Medicina Familiar las que no se han cogido en todo el país, 55 de ellas en Castilla y León.