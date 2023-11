Los autores de los trabajos premiados con el presidente de la ACYLP. De izquierda a derecha, José María Pelayo, Eva Romero, Yolanda Zapico, Zaida Gutiérrez, Francisco Ruiz Sanz (presidente de la ACYLP), Antonio Serrano y Clara Franch. / EBD

Los días 26, 27 y 28 de octubre de 2023 se celebraron en Zamora, en el campus Viriato, las jornadas anuales de la Asociación Castellano y Leonesa de Psiquiatría, la decana de las reuniones de las sociedades científicas españolas, en palabras de Edorta Elizagarate, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica, que avalaba el congreso y participaba en la mesa de clausura. Bajo el lema Salud Mental: Un paso adelante, el encuentro desarrolló un ambicioso programa científico, llegando a duplicar la participación habitual, que en esta edición alcanzó los 200 profesionales.

Este encuentro anual hace especial énfasis en la actividad científica de las áreas sanitarias de Castilla y León y en particular en la desarrollada por los profesionales jóvenes y en formación, quienes participaron en distintas mesas y en el apartado de comunicaciones y pósteres, donde expusieron los trabajos científicos que están desarrollando.

La Asociación Castellano y Leonesa otorga dos premios (un primer premio y un accésit) en cada convocatoria, con la denominación Sancho Velázquez de Cuéllar, a los trabajos de investigación que a juicio del jurado del comité científico cumplen los mejores criterios de calidad científica, rigor investigador y presentación.

Este año, los dos trabajos premiados han recaído en la provincia de León, el primero para un trabajo realizado en el Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial Universitario de León y el accésit para un segundo a cargo del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital El Bierzo.

En concreto, el primer premio se otorgó al trabajo titulado Estudio sobre el funcionamiento familiar en pacientes diagnosticados de trastorno facticio y sus diferencias con otros pacientes diagnosticados de síntomas médicos inexplicados. Su primera autora fue Isabel González Rodríguez, y los coautores: Antonio Serrano García, Carmen Vilella Martín, Clara Margarita Franch Pato y Ramón Solórzano Vázquez.

El trabajo se centra en el estudio de las alteraciones en el funcionamiento familiar en los casos de 74 personas que son atendidas dentro del equipo multidisciplinar de la Unidad del Dolor por síntomas médicos no explicados, que pueden deberse a distintas causas, encontrándose distintos grados de afectación en este funcionamiento familiar dependiendo del tipo de diagnóstico.

El accésit fue para el trabajo del Bierzo Burnout CIE-11: Concepto para psiquiatras y prevalencia clínica, firmado como primera autora por Zaida Gutiérrez Hervás, residente de segundo año de Psiquiatría, y por los coautores: María E García Llamas, Sara Vega García, Eva Romero Gómez, Yolanda Zapico Merayo y José María Pelayo Terán.

Este estudio se basa en una encuesta realizada a 164 psiquiatras para establecer la percepción sobre la nueva definición CIE-11 (2019) del burnout y sobre la frecuencia de síntomas en los pacientes que atienden, en ellos mismos como profesionales y en su entorno. Los resultados indican que los psiquiatras coinciden en general con el concepto CIE de no enfermedad y al mismo tiempo arrojan cifras de alta frecuencia en síntomas, particularmente en ellos mismos (donde solo el 16,5% indicaba no presentar síntomas de alguna de las 3 dimensiones burnout) y entre los compañeros de su entorno (entre los que solo un 7,3% no identificaba síntomas en alguna de las 3 dimensiones).

Los premios destacan la excelencia de ambos servicios en el ámbito investigador y su compromiso en la organización. Además, cabe resaltar la participación de sus miembros en el congreso en relación con las áreas temáticas de los trabajos. El doctor Antonio Serrano dirigió una mesa en la tarde del viernes titulada Psiquiatría de Enlace: Qué quieren otras especialidades de Psiquiatría, poniendo de relieve el papel de los equipos multidisciplinares en la psiquiatría de enlace. Asimismo, el doctor José María Pelayo, en relación con el desgaste profesional, presentó en la tarde del viernes la ponencia Revitalizando la Motivación en Sanidad: Cuidando Bierzo, un Paso Adelante en la Salud Mental de Profesionales, a propósito de la reciente publicación de un proyecto sobre la mejora de motivación y el cuidado de la salud mental de profesionales sanitarios