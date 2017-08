El incendio declarado a primera hora de esta tarde en el municipio berciano de Borrenes (14.36) se originó en el mismo lugar, cerca del barrio del Campelo, en el que lo hizo otro fuego -como éste también intencionado- ocurrido el pasado 4 de agosto. En aquella ocasión también se declaró el nivel 2 del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León, Infocal, por la proximidad de las llamas a la localidad de Paradela de Muces, ubicada en el vecino municipio de Priaranza del Bierzo. Aquel fuego arrasó 67 hectáreas de arbolado.

El alcalde de Borrenes, Eduardo Prada, afirmó con rotundidad, en declaraciones a Ical, que el incendio fue provocado y expresó su deseo de que no sea necesario desalojar el pueblo más cercano al foco. En el lugar trabaja alrededor de medio centenar de personas del servicio de extinción de incendios forestales de la Junta, con el apoyo de los medios de la Administración General del Estado. En total los medios movilizados son un agente medioambiental, un avión de carga en tierra, dos helicópteros con cuadrillas, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas y una máquina bulldozer.

Prada lamentó que no haya demasiada colaboración ciudadana a la hora de identificar a los incendiarios. “Sería lo lógico porque todos sabemos en las circunstancias en las que se encuentran los terrenos y el perjuicio que causa ni se puede estimar. No hay mucha colaboración; para saber quién prende fuego hay que verlo y no hay mucha conciencia en la gente denunciar. Hay una cierta dejación que no se entiende muy bien”, señaló antes de añadir que es un asunto complejo.

La superficie que se está quemando en el segundo incendio nivel 2 de Borrenes en lo que va de mes es principalmente monte bajo pero las llamas ya alcanzaron algunos ejemplares de una importante masa de castaños.

Este incendio se suma al segundo de nivel 2 que calcina desde el pasado lunes los montes de La Cabrera.

Imágenes del desastre, por Quinito