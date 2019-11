El informe de la Fundación Compromiso y Transparencia refleja la mejora de la Universidad de León

QUINITO

La Fundación Compromiso y Transparencia ha hecho público su último informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas, que ha sido elaborado con datos de 2018, en el que la Universidad de León (ULE) cumple 39 indicadores, lo que supone una notable mejoría respecto a ediciones anteriores, señalan desde la institución académica.

Cabe recordar que en el informe de 2016, redactado con datos de 2015, la ULE mereció la calificación de ‘opaca’, puesto que de los 26 indicadores establecidos sólo había información visible para 14 de ellos, y además la información no estaba en muchos casos actualizada. En el siguiente informe, que fue publicado en el año 2017 sobre datos de 2016, y que era el último hasta el ahora difundido, la ULE mejoró su valoración ya que pasaron a cumplirse 20 indicadores.

El informe ahora dado a conocer destaca que la ULE es transparente en la publicación de la información referente a planes estratégicos, personal, políticas y gobierno, entidades dependientes, oferta y demanda académica, personal docente e investigador, atención al alumnado, resultados de investigación, resultados de rendimiento académico, y resultados en rankings y presupuestos.

No obstante, matizan, aún no se cumple con uno de los criterios cualitativos, que es la publicación de las cuentas anuales, puesto que el Informe Definitivo de Cuentas Anuales de 2017 no había sido remitido desde la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda a ninguna de las universidades de Castilla y León cuando se realizó el análisis. Es por ello por lo que, a pesar de estar mejor posicionada que en ediciones anteriores, la institución leonesa se encuentra ubicada en el grupo de universidades calificadas como ‘translúcidas’, con otras 24 universidades más.

La ULE quiere aclarar que antes de publicar el informe la Fundación Compromiso y Transparencia no abre un proceso de alegaciones y por ese motivo la institución ha reclamado la rectificación en varios aspectos, y el resultado ha sido que hasta el momento se ha se ha admitido que uno de los indicadores había sido valorado de forma errónea.

Así las cosas, la corrección en ese indicador ha mejorado la situación de la ULE, sube hasta la posición novena de las 24 que están clasificadas como ‘translúcidas’, y pasa a estar situada junto a las universidades de Valladolid, Carlos III de Madrid, Jaume I de Castellón, Pablo de Olavide y Politécnica de Catalunya.