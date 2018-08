El internet ultrarrápido iniciará antes de que acabe el año su llegada a 1.410 centros educativos de Castilla y León

J.A. La banda ancha ultrarrápida iniciará antes de que acabe el año su extensión a 1.410 centros educativos de Castilla y León. Red.es, dependiente del Ministerio de Economía y Empresas, licitará en unos 39 millones de euros las actuaciones del programa Escuelas Conectadas, que prevé ofrecer una conectividad a internet de al menos 100 megabit por segundo (Mbit/s) y redes internas de comunicaciones capaces de manejar eficazmente este caudal.

Se trata de una actuación conjunta del Gobierno de España, que aportará 25,14 millones para alcanzar 1.410 centros de Castilla y León, a los que acuden 265.000 alumnos, y la Junta, que prevé destinar otros 14 millones. Esta iniciativa que lleva meses esperando su desarrollo arrancará próximamente, tras un trabajo “denodado”, según avanzó en ‘Los desayunos de Ical’ el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Además de la conectividad a una velocidad de 100 Mbit/s, los centros podrán acceder a la RedIRIS, la red académica y de investigación española. En la Comunidad, el Centro de Supercomputación de Castilla y León, rebautizado con el nombre de Scayle y con sede en la capital leonesa, será el encargado de gestionar la red de ‘Escuelas conectadas’ que el Gobierno y la Junta de Castilla y León va a impulsar este año.

Suárez-Quiñones insistió en que se trata de un proyecto “muy importante” y “técnicamente complejo”, porque además de tejer la red de infraestructuras, se tiene que dotar a los centros de la arquitectura necesaria para aprovechar el caudal de banda ancha con que contarán en unos meses. Por ello, admitió que su puesta en marcha se ha demorado, como advirtió en el pasado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, quien reclamó la adaptación a la nueva época digital.

La llegada de esta red ultrarrápida a los centros educativos marcará un antes y un después en el servicio que recibe el medio rural de Castilla y León, donde algunas zonas no figuran en los planes de las compañías de telecomunicaciones para ofrecer velocidades de 30 o 100 megas. Suárez-Quiñones reconoció que una de las principales medidas para frenar la despoblación es ofrecer “buenas comunicaciones” y, entre ellas, internet.

De la misma forma, instó al Gobierno a mantener y, si puede mejorar, el programa 300X100, que preveía una inversión de 50 millones para la Comunidad. Además, destacó que su departamento tiene previsto dedicar unos tres millones a las ayudas para extender la banda ancha y convocar subvenciones por otros dos para impulsar la extensión de estas mallas en los polígonos industriales.

Con todo ello, el titular de Fomento subrayó que la situación de la Comunidad cambiará de forma radical al finalizar la legislatura, puesto que recordó que la velocidad de 30 megas ya llega a gran parte de Castilla y León y añadió que cada vez es más habitual encontrar conexiones de 100 megas.

“Seguimos trabajando”, afirmó el consejero, para mejorar el desarrollo de estas redes de banda ancha puesto que recordó que la Agenda Digital de Castilla y León se marca como objetivo que en 2020 haya una “cobertura global” de 30 megas. No obstante, reiteró que la Junta no puede sustituir a los operadores e instalar líneas, porque eso atenta contra las normas de libre competencia de Europa. Por ello, subrayó que en los últimos años el Gobierno y la Junta han invertido en actuaciones indirectas, para fomentar la iniciativa privada, entre 14 y 18 millones, sumando un granito de arena. “Grano no hace granero, pero ayuda al compañero”, sentenció.

‘Escuelas Conectadas’

El programa Escuelas Conectadas se puso en marcha en 2015, fruto de la colaboración entre varios ministerios. Su objetivo es que los centros docentes españoles accedan a internet mediante redes de banda ancha ultrarrápida, para impulsar una educación innovadora y de calidad, con la posibilidad de un acceso a contenidos digitales avanzados que permita personalizar la enseñanza y orientarla hacia una cualificación profesional adecuad