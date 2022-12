El Juzgado de Ponferrada eleva la condena de la falsa víctima del pegamento en la vagina

Juzgados de Ponferrada. / QUINITO

La falsa "víctima del pegamento en la vagina", Vanesa Gesto, natural de Fabero, ha vuelto a ser condenada por delitos de falso testimonio y denuncia continuada, tal y como informa Radio Bierzo. Esta condena, eleva a 11 años y 8 meses la pena de prisión de 10 años, impuesta por la Audiencia Provincial en el año 2020. Dicha pena, se emitía tras simular que había sido víctima de agresión sexual y secuestro. Ahora, es el Juzgado de lo penal de la capital berciana el que ha añadido a la condena un año y 8 meses de cárcel. Así lo recoge la sentencia emitida, la cual recoge 5 denuncias en las que Gesto intentó damnificar a la que fue su pareja, al acusarle de agresiones físicas, quebrantamiento de la orden de alejamiento y maltrato habitual.

Según adelanta Radio Bierzo, el Ministerio Fiscal acusó a Vanesa Gesto de oficio por falso testimonio y denuncia falsa continuada, de forma paralela a la causa principal por la que la Audiencia Provincial la condenó a 10 años de prisión después de que reconociera, tras pruebas encontradas por la Guardia Civil, que se había inventado el testimonio con el que alegaba textualmente: "Entonces Iván me bajó los pantalones y las bragas y empezó a echarme un líquido caliente en la vagina y en las piernas. Era pegamento. Entonces me dijo: 'O me quitas todas las denuncias que has puesto contra mí o te mato a ti y a tu hijo'. Luego me subió las bragas y los pantalones. Me sacaron de la bodega y me metieron en el coche. Condujeron diez minutos y me tiraron en un descampado".

Cabe recordar que fue el pasado 2 de febrero de 2020 cuando la Audiencia Provincial de León iniciaba el juicio contra Vanesa Gesto, que simuló haber sido secuestrada y vejada por su expareja, e incluso se llegó a sellar la vagina con pegamento, Iván Rico; y su cómplice, Fernando V.A., al que se le consideró "imprescindible" para sacar adelante su farsa.

Ministerio Fiscal y acusación particular acusaban a Vanesa de dos delitos de detención ilegal en concurso medial con otros dos delitos de denuncia falsa. Por los mismos delitos tendría que responder el presunto cómplice, cuya intervención, según la acusación, fue decisiva tanto en la creación de una cuenta falsa para enviar mensajes “amenazantes” a Vanesa haciéndose pasar por su pareja como para llevar a cabo el supuesto secuestro de Vanesa desde Fabero hasta Bembibre, en donde pidió auxilio después de asegurar que había sido retenida contra su voluntad.