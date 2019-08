El juzgado de Ponferrada ratifica la validez de las elecciones sindicales en el Ayuntamiento

Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada ha dictado sentencia firme, contra la que no se puede interponer recurso, en la que desestima las pretensiones del sindicato CSIF de impugnar las elecciones sindicales en el Consistorio de la capital berciana. CSIF cuestionaba la validez de la candidatura de UGT a los comicios alegando que “solo aparecía el sello de recepción en la primera de las dos hojas presentadas”, el mismo procedimiento seguido en las anteriores elecciones sindicales de 2015.

UGT recalca que “no ha hecho absolutamente nada al margen de la Ley, como así entendió en su día por unanimidad la mesa electoral, posteriormente el árbitro propuesto por los sindicatos más representativos a través del correspondiente Laudo Arbitral y finalmente la juez del Juzgado de lo Social nº 2 de Ponferrada a través de sentencia firme nº 00271/2019”.

“Entendemos que el resultado de las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Ponferrada ha supuesto para CSIF un importante revés al perder la mitad de su representación en la Junta de Personal y el único representante que tenía en el Comité de Empresa, pero UGT no tiene culpa de ello y lo que no le han dado las urnas no se puede arrebatar en los despachos a través de triquiñuelas que solo han conseguido retrasar la actividad sindical unos meses”, explica el sindicato ugetista en comunicado.

“Somos conscientes que el problema no está en el sindicato CSIF en su conjunto sino en alguno o algunos de sus representantes. Éstos, después de haber llegado tan lejos con esta pataleta deberían replantearse su labor sindical y apartarse a un lado pues ya no engañan a casi nadie”, apostilla UGT.