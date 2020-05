El lacianiego Héctor Álvarez Richarte logra el reto: doble beca para su proyecto

Héctor Álvarez Richarte. / EBD

¿Dónde está el límite? Es una buena pregunta a la que perfectamente podría responder el lacianiego Héctor Álvarez Richarte, porque el joven, diagnosticado de esclerosis múltiple en 2011, acaba de recibir la noticia de que será becado con 3.100 euros por Where Is The Limit, un programa que tiene como objetivo ayudar a deportistas amateurs a alcanzar sus sueños o superar sus retos relacionados con el deporte.

Puto Esclerótico Trail Runner, su nombre en las redes sociales, lograba así poder financiar su doble reto: por una parte, dar apoyo a la investigación de la esclerosis múltiple en España y por otra, cumplir su proyecto deportivo de completar el Ultra Trail de Mont-Blanc, o lo que es lo mismo 101 km de montañas por tres países en una misma carrera.

De esta forma, la primera de las becas, de 2.000 euros, irá destinada, por decisión propia de Richarte, a la Asociación de Esclerosis Múltiple de León y también a la labor de investigación que Diego Clemente lleva a cabo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo “donde investiga en exclusiva la esclerosis múltiple con un equipo joven”, puntualiza. Porque uno de los objetivos finales que persigue el lacianiego es dar visibilidad y normalidad a la esclerosis múltiple, en su caso, a través del deporte, pero también apoyar la investigación en torno a la enfermedad.

La segunda de las becas, de 1.100 euros, cubrirá los gastos derivados de su reto deportivo: acabar el Ultra Trail de Mont-Blanc. Pero para cumplir dicho objetivo, primeramente, ha de completar dos carreras ultras de tres puntos -cada una de ellas de unos 45 kilómetros- para poder entrar en el sorteo, en 2021, de los corredores que participarán en el 101 de Mont-Blanc.

Héctor Álvarez Richarte

Al lacianiego Héctor Álvarez Richarte le cambió la vida en el año 2011, cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple. Encontró en las carreras de montaña su propio refugio, esa guarida en la que su familia, su pareja -Sara Valladares- sus amigos, como Isaac Martín -también su fisioterapeuta-, o su entrenador Pablo Villa, son sus máximos pilares.

Ahora, y tras haber sufrido en 2018 un fuerte brote que repercutió “a lo que más miedo me daba, la vista”, tal y como admite Álvarez Richarte, decide, después de haber recuperado parte de la visión y tras años ocultando su enfermedad, emprender este gran reto deportivo con el que pretende dar visibilidad a la esclerosis múltiple.

Las becas Where Is The Limit?

La plataforma de contenidos inspiradores ‘Where is the limit?’, liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó, ha entregado este viernes los premios de su programa de becas WITL Becas by DKV, con el apoyo de DKV Seguros y la colaboración de Andbank, por más de 25.000 euros a proyectos solidarios deportivos y de lucha contra la pandemia de la COVID-19. En total, se han repartido 22.000 euros entre los 10 proyectos deportivos finalistas, impulsados por aficionados al deporte que tratan de alcanzar sus sueños o competir para dar visibilidad a alguna causa solidaria, y 3.500 euros más a los tres más votados en la lucha contra el coronavirus.

A la presente edición de las WITL Becas by DKV se presentaron 55 proyectos distintos y fueron 10 los que, gracias a su difusión desde el pasado mes de diciembre hasta el cierre el 30 de abril, han logrado conseguir los votos suficientes para llegar a la fase final.

Tras la reunión del jurado, formado por personalidades del mundo del deporte, la empresa y la comunicación -entre ellos el senador Josep Maldonado; Juan Porcar, CEO de RPM; Nuria Vilanova, presidenta de Atrevia; y los exciclistas profesionales Roberto Heras, cuádruple ganador de La Vuelta, y Luis Pasamontes, entre otros- se premió a los 10 proyectos finalistas, entre ellos el del lacianiego Héctor Álvarez Richarte.