El manifiesto pro-autonomía supera las 500 firmas y sus promotores denuncian amenazas “implícitas o soterradas” y anuncian nuevas acciones

El alcalde de León, José Antonio Diez, saluda a las personas concentradas tras la aprobación de la moción presentada por la UPL para pedir la autonomía de la región leonesa. / C. S. Campillo

El manifiesto impulsado por los escritores Juan Pedro Aparicio y José María Merino a favor de una autonomía leonesa desde el colectivo que organiza anualmente la lectura de los Decreta de Alfonso IX, cuenta por ahora con más de 500 firmas de representantes de diversos ámbitos. Los promotores recalcaron este martes que a pesar de que su propuesta se hace “desde la inequívoca defensa de la unidad de España” no han faltado “interpretaciones torticeras, relacionándola con posiciones cercanas al independentismo, acompañadas en algunos casos de amenazas explícitas o soterradas a representantes municipales, lo que denunciamos con toda firmeza y también con preocupación por lo que tiene de síntoma del profundo arraigo antidemocrático de algunos sectores”.

La gran difusión y acogida que ha tenido el escrito, añaden, les permite deducir que han “sintonizado con los anhelos mayoritarios de nuestra sociedad e induce a impulsar nuevas acciones acogiendo a cuantos asuman esta línea de trabajo. Nuestro colectivo seguirá defendiendo el derecho de los habitantes de las tierras leonesas a disfrutar de su propia Autonomía”.

El manifiesto de ‘Amigos de los Decreta’ denuncia el abandono socioeconómico e institucional del territorio leonés y ha generado, apuntan en un comunicado, una movilización transversal de la sociedad, traducida en un flujo constante y espontáneo de adhesiones a su demanda.

“Los leoneses, deseosos de contribuir a una España más democrática y abierta, exigimos ser tratados con igualdad. La Región Leonesa no puede seguir siendo la cenicienta eterna de la España de las autonomías. La nuestra es una región histórica entre las históricas. Y, no ya como leoneses, sino como ciudadanos españoles no podemos aceptar en silencio la mutilación que supone en la Historia y en la realidad la desaparició/ocultación de la región leonesa, algo que se pone de manifiesto diariamente desde las estadísticas oficiales hasta en los partes meteorológicos de las televisiones”, exponen.