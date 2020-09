Mercado exterior de Ponferrada / QUINITO

Esta semana, Ponferrada no celebrará las Fiestas de la Encina debido a la pandemia de covid-19 pero tanto el martes como el miércoles (días 8 y 9) no han desaparecido del calendario de días no laborables de la ciudad.

Por ello, el miércoles 9, día de la Encinina, no se celebrará el habitual mercado que se monta en ese día de la semana sino que se pasará al jueves día 10. El sábado, 12 de septiembre, habrá mercado de nuevo.