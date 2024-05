El mesón Puente Romano de Molinaseca celebra su X aniversario con conciertos nocturnos

El Mesón Puente Romano de Molinaseca anuncia la programación de las noches musicales de verano de 2024, conmemorando su décimo aniversario. Desde hace una década, Juan Carlos Aldonza, propietario del mesón, ha apostado por la música en directo a orillas del río Meruelo, brindando un espacio a formaciones musicales bercianas y extranjeras. Este año, once bandas, de las cuales nueve son locales, amenizarán las frescas noches veraniegas con una variada oferta musical.

La programación, que incluye estilos como rock, pop, swing, boleros y música latina, comenzará el sábado 29 de junio con la tradicional Hoguera de San Pedro. Esta noche especial contará con una espectacular hoguera flotante sobre el río Meruelo y las actuaciones folclóricas de La Pucara Folk y las Cantareiras de Abelladeira. Además, se rendirá un merecido homenaje a Carlos Cadenas, impulsor de la música folclórica en el Bierzo, recientemente fallecido.

Los conciertos, con entrada gratuita, se realizarán principalmente los jueves, excepto la Noche de San Pedro, que será el sábado 29 de junio, y la noche de swing, programada para el sábado 17 de agosto. Las reservas de mesas para cenar pueden hacerse llamando al teléfono 987 453 154.

Programación 2024

Junio

Sábado 29 – Tradicional Hoguera de San PedroLa Pucara Folk

Cantareiras de Abelladeira

Homenaje a Carlos Cadenas

Julio

Jueves 4 – Noa & The Barbers (Pop/Rock)

Jueves 11 – Trio Bohemia (Boleros)

Jueves 18 – The Crokiss (Rock)

Jueves 25 – Mazu & The Rockens (Pop/Rock)

Agosto

Jueves 1 – Los Mecanicos (60s/Covers)

Jueves 8 – Broken Hips (Disco Music)

Sábado 17 – The Barefoot (Swing)

Jueves 22 – Kikiribu (Música Latina)

Jueves 29 – Capitán Moscú (Rock Latino)