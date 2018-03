El Museo de la Energía programa un taller sobre aprendizaje colaborativo y filosofía ‘maker’

El Museo de la Energía de Ponferrada acogerá este sábado el taller ‘Trastos y cacharros’ con el que los responsables del centro pretenden impulsar la filosofía ‘maker’ y el aprendizaje activo y colaborativo aplicado al mundo de la tecnología de los aparatos que nos rodean. La sesión formativa tendrá lugar de 11 a 12.30 horas y los participantes podrán acudir con sus propios trastos para intentar arreglarlos o, al menos, experimentar con ellos.

Al respecto, el taller está dirigido a un público joven y adulto y el objetivo de los organizadores es que los asistentes puedan explorar en profundidad la tecnología y se aproximen a conceptos como la obsolescencia programada. El precio de la actividad es de ocho euros y el aforo es limitado, por lo que para asistir será necesario inscribirse previamente.

El director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA), Pablo Linares, será el encargado de dirigir la actividad. Linares es un formador con amplia experiencia, siempre involucrado en el conocimiento abierto y la filosofía DIY (Do it yourself – Hazlo tú mismo), además de un gran aficionado a la electrónica y a la ingeniería inversa, destacaron los organizadores de la sesión, que elogiaron el carácter autodidacta y a favor del conocimiento abierto del ponente en todos los ámbitos de su vida.