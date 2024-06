“El Noroeste español está abandonado porque no les interesa electoralmente. Tenemos que revertir esta situación”, Raúl de la Hoz

Pasan de las cinco de la tarde, hora taurina por antonomasia. El todavía joven político regional, Raúl de la Hoz, asiste a una reunión con representantes de las marcas, sellos de calidad y miembros de la agroindustria de la zona. En la coqueta y funcional sede de los mejores productos bercianos en Carracedelo nos topamos con la caravana popular. Afuera el sol de principos del verano castiga con fuerza. Hoy van 300 kilómetros, tres actos y varias entrevistas. En una sala a la sombra en esta tarde berciana el que ha sido portavoz del Grupo Popular Regional en las Cortes y 25 años procurador en Castilla y León prepara su desembarco en Europa. Sabedores de la importancia de tener personas allí, Alfonso Fernández Mañueco envía a su hombre de confianza. Atrás quedan dos pactos de Gobierno con Ciudadanos y Vox a sus espaldas. Si alguien puede lograr poner una pica en Europa, ese parece este veterano con aspecto juvenil abogado vallisoletano.

Después de una dilatada carrera en la política regional, casi 25 años, cómo ha sido esto de pasarse a la política exterior, la europea. ¿Mandato del partido? ¿Apetencia propia?

Ha sido la conjunción de distintos aspectos. Alfonso Fernández Mañueco quería tener una representación de la Comunidad autónoma de Castilla y León en el Parlamento europeo. El presidente, y todos, nos damos cuenta de que se avecina una legislatura vital para los intereses económicos, sociales y políticos para la Comunidad de Castilla y León y eso requiere tener una voz que represente a los intereses de los castellanos y leoneses en las demandas y necesidades de sus ciudadanos. Por tanto, la suerte ha querido que primero Alfonso y después Núñez Feijóo pensaran en mí como la persona idónea para representar esa función. Yo lo asumo con honor y con una ilusión extraordinaria, desde la humildad, la honradez y la vocación de servicio público a Castilla y León.

La Unión Europea sigue pareciéndole al ciudadano una administración un tanto lejana y fría. ¿Qué se podría hacer para acercarla más?

Fría es porque está en Bruselas (risas). Pero distante, es verdad que vemos lejana a la Unión Europea pese a que no somos conscientes de la importancia que tiene sobre nuestras vidas lo que allí se decide. Fíjate, el 70 por ciento de las normas que regulan nuestro día a día en España vienen determinadas por la legislación que surge de la Unión Europea. Por lo tanto, es perjudicial para nuestros intereses que estemos tan lejos de Europa. Por eso uno de los objetivos que me propongo como representante de Castilla y León en el Parlamento Europeo es acercar Castilla y León a Europa, y también, Europa a Castilla y León. Eso se traduce defendiendo los intereses de Castilla y León, pero también hacer que el Parlamento Europeo tenga en cuenta las particularidades de esta Comunidad Autónoma que en muchas cosas es diferente a las singularidades de otros territorios. Esto, por ejemplo, es hacer que la lucha contra la despoblación, la política agraria, competitividad, la fortaleza del sector de la automoción, tantas y tantas cosas que son importantes para Castilla y León y que no se deciden ni en Castilla y León, ni en Madrid, sino en Europa.

Se trata estos días en los discursos políticos la política de pactos, a veces coincidentes y otras no con otros grupos políticos españoles. El PP está en Grupo Democristiano. ¿Qué se puede decir al respecto?

El Partido Popular Europeo es nuestro grupo. No somos sospechosos de nada. Es cierto que en otras ocasiones no había surgido el debate de los grupos parlamentarios en Europa y sus posibles pactos. Es un debate interesado del Partido Socialista para intentar identificar de forma ridícula, casi infantil, al partido popular con el grupo parlamentario en el que se encuentra Vox. La respuesta es tan sencilla como evidente. El Partido Popular pacta con todo aquel que acepte los principios y valores constitucionales y de la Unión Europea para beneficiar a nuestro país, para defender a España. El Partido Popular nunca va a pactar con el Partido Socialista la admistía para ningún terrorista, ni nuestro grupo no va a pactar, ni pactará jamás cualquier planteamiento programático contrario a los principios básicos de nuestra Constitución y de igualdad de todos los españoles. Todos aquellos que quieran luchar por una mejor representación de España en Europa encontrarán en el Partido Popular un aliado. Nosotros no vamos mirando a derecha e izquierda, miramos de frente a los ciudadanos que son los que nos tienen que importar.

La gran tarea de lobbying de Castilla y León en Europa que nos es necesaria, ¿nos da usted la garantía que tendremos en usted y en el Partido Popular ese trabajo de Grupo de Presión e Interés?

Tendremos la garantía de que voy a trabajar por Castilla y León y sus ciudadanos. Los resultados vienen después. Lo que sí puedo comprometer es mucho trabajo y mucha entrega por los intereses de Castilla y León.

Hablemos de algún tema concreto. Recordamos esas primeras negociaciones de la PAC, Política Agraria Común. Tras unos años de imposiciones restrictivas en el campo y la ganadería de la región. Se negoció con Aznar y finalmente se cerró una ventajosa PAC con Juan José Lucas a través del Comité de las Regiones y otros organismos. Fuimos testigos que eso contribuyó a que hubiese rentabilidad en la gestión agroganadera y se retardase la despoblación de muchas localidades y desde el punto de vista de sociedad rural, tan abundante en nuestra tierra. Necesitamos medidas así, junto con más infraestructuras en esta tierra, ¿no cree?

Lo primero y necesario es hacer asumir a la Unión Europea la importancia estratégica que nos supone en esta Comunidad la lucha contra la despoblación. El reto demográfico como política estratégica en el futuro. Esto implica la planificación, desarrollo y consecución posterior de políticas orientadas a luchar con este problema que no es exclusivo de Castilla y León, sino al 80 por ciento del territorio de la Unión Europea. Eso lleva consigo a su vez la mejora y multiplicación de las infraestructuras, la conectividad, la prestación de servicios, ayudas fiscales…En definitiva, una estrategia única de una serie de programas englobados para combatir este mal en los distintos territorios de la Unión Europea. Es un futuro fundamental que debe revertir en el objetivo que tenemos desde hace años en marcha en Castilla y León.

La izquierda ha intentado trasladar a la Unión Europea la enemistad hacia el mantenimiento de la vida en nuestros pueblos, el mantenimiento del sector primario potente, frente a un objetivo mayor para ellos como lo es la lucha contra el cambio climático. Nosotros no estamos de acuerdo con ellos, al revés, creemos que quienes más protegen el medio ambiente son nuestros agricultores y ganaderos. Ambos objetivos son compatibles. Hay que eliminar una serie de medidas de ecologismo radical, de ideología política mezclada con tintes contrarios a la vida rural. Nosotros creemos que la base de nuestra economía y de nuestra sociedad está en los pueblos, en el medio rural apoyando a los principales actores de defensa del medio ambiente que son nuestros agricultores y ganaderos. Nosotros estamos al lado de la agricultura y la ganadería y rechazamos frivolizar con medidas supuestamente ecológicas, pero en el fondo con motivación política que van contra nuestro sector primario.

Los habitantes del noroeste, tanto las provincias, como las propias comarcas de León occidentales estamos muy desilusionados con la falta de mantenimiento en las infraestructuras públicas y la modernización de comunicaciones por carretera y ferrocarril. La sensación es de aislamiento progresivo. ¿Qué proponen ustedes?

Quien debe dar el impulso definitivo es el Gobierno de España y no lo hace porque al Partido Socialista todo lo que no sea útil electoralmente no le interesa, no lo prioriza. No sólo lo desprecia, sino que lo humilla. Es cierto. Las infraestructuras del noroeste español se encuentran en una situación de absoluto abandono por parte del Gobierno de España. Desde Castilla y León y desde la Unión Europea hemos peleado por el desarrollo del Corredor Atlántico y el desarrollo de infraestructuras especialmente ferroviarias en el noroeste español. El Gobierno de España mientras tanto ejecuta a buen ritmo el otro corredor, el Mediterráneo, y tiene absolutamente abandonado el Corredor Atlántico. La provincia de León, la comarca del Bierzo, está perdiendo el tren, efectivamente. Y si a eso le unimos el histórico abandono de algunas infraestructuras necesarias para esta tierra como la Ruta de la Plata, hace necesario que revertamos la situación política en nuestro país. Sólo con un cambio político podremos intenta tener un Gobierno que atienda las necesidades del noroeste español, las del Bierzo, Astorga y la provincia de León. Para el Partido Socialista León, el Bierzo, son un lastre por motivos únicamente electorales.

¿Qué mensaje está transmitiendo en sus visitas a esa nuestra zona de influencia, la provincia de León y en especial al Bierzo, Astorga y Laciana?

El mensaje es de esperanza. Es cierto que las noticias de estos días sobre la corrupción que afecta al entorno personal del presidente del Gobierno y a su entorno político más cercano, unido a la corrupción institucional con la Ley de Amnistía, hace que se justifique una movilización masiva de los ciudadanos de todos los rincones de España, también los de aquí, para recuperar nuestro destino, nuestro futuro. Tenemos que abandonar esta decadencia política absoluta en la que nos ha introducido el Gobierno de Pedro Sánchez. Basta ya. La política se debe basar en el servicio a los ciudadanos y no en una herramienta para mantenerse en el poder. Creo que el Bierzo es una tierra con muchas oportunidades y lo que necesita es que los poderes públicos no impidan desarrollarse económicamente, ni socialmente. Eso es lo que políticamente ofrecemos y lo que vamos a trasladar también en el Parlamento Europeo.