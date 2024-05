El nuevo adoquinado de la plaza del Ayuntamiento sorprende a los vecinos de Ponferrada

Quien haya paseado recientemente por la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada se ha podido encontrar con un nuevo diseño en el suelo, fruto del cambio de adoquines que presentaban mal estado por unos nuevos, eso sí, “totalmente diferentes” en cuanto a estética se refiere.

Y es que este nuevo adoquinado, a diferencia del antiguo, es prácticamente blanco, no gris, tal y como estábamos acostumbrados a ver. Algo que ha sorprendido y no para bien a muchos vecinos y vecinas de Ponferrada, que esperan que este no sea el resultado definitivo de una mejora que a su parecer, “ha estropeado por completo” la estética de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.