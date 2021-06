El país de Morocho

Hace años, paseando por la encantadora villa de Llanes, nos encontramos con una exposición sobre la Inquisición. Decidimos entrar porque ya se sabe que conocer y recordar la historia siempre viene bien para no repetir errores. La muestra era tan explícita y descriptiva que no pude soportarla. Me dejó totalmente desencajada pensar que pertenecía a la misma especie que personas capaces de inventar máquinas y técnicas de tortura destinadas a provocar la muerte estirando la agonía durante horas eternas de sufrimiento

Estos últimos días he sentido no sé muy bien qué, al ser consciente de que vivo en el mismo país que el Inspector Morocho. Un hombre que ha sufrido presiones y amenazas para que no cumpliera con su deber. Pretendían así, quienes presionaban y amenazaban, minimizar los efectos de la Gürtel, la Kitchen y otras tramas ya que estaba en entredicho algo más que la honorabilidad del PP y de importantes empresarios.

Consuela saber, que sigue habiendo personas como Morocho, los Magistrados y Fiscales que le otorgaron su confianza y los policías que formaban parte de su equipo. Todos son auténticos héroes sin capa (porque las togas negras de los Magristrados no cuentan) que han sabido mantenerse firmes demostrando que están hechos de una pasta muy especial. Y es que mantenerse íntegro en escenarios de corrupción de alto standing muchas veces tiene la dificultad añadida de que se pone en peligro, no sólo la integridad de los propios investigadores sino también la de las personas de su entorno más cercano.

Y mientras nos escandalizamos con estas cosas, en Castilla y León, Ignacio Cosidó campa a sus anchas. Resulta que Mañueco ha convertido en su asesor personal a quien fuera Director General de la Policía en los tiempos más duros para Morocho, que dice ignorar que bajo su mandato se crearon estructuras paralelas para espiar a contrincantes políticos y tapar la corrupción del PP y que ocultó información demandada por los jueces. Ya sabemos que Mañueco es muy amigo de sus amigos, pero sorprende y mucho, que rescate a su amigo Nacho cuando el propio Pablo Casado lo había dejado caer tras desvelar que con la elección de Marchena controlarían los tribunales “desde atrás”. ¿Qué favores debe o qué silencios busca el Presidente?

No lo sabemos de momento, pero como vivimos en el país de Morocho, donde hay muchas más personas con un profundo sentido de servicio público que no permiten que nadie corrompa su buen hacer, estoy segura que tarde o temprano lo averiguaremos.