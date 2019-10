El Pajariel Bembibre quiere seguir creciendo ante el todopoderoso Avenida

Embutidos Pajariel Bembibre / FEB

El Embutidos Pajariel Bembibre disputa este miércoles (Würzburg, 20.30 horas) la tercera jornada de la Liga Femenina ante un Perfumerías Avenida que ha comenzado la temporada de forma intratable, ganando sus dos primeros partidos ante Mann-Filter Casablanca y Ciudad de los Adelantados para hacerse con el liderato desde el principio.

El equipo berciano, por el contrario, ha empezado la Liga con dos derrotas, aunque con dos caras bien distintas ante Araski y Campus Promete. Precisamente, la mejoría en el juego mostrada en el encuentro del pasado fin de semana ante las riojanas es lo que quiere mantener Pepe Vázquez para plantar cara al Avenida: “Nuestro trabajo será competir y estar en el partido el máximo tiempo posible para intentar ganar si tenemos opciones”.

El técnico del Pajariel Bembibre tiene claro que “Avenida es un rival top. Si no el más fuerte, uno de los dos más potentes. Es muy difícil porque hay que detener muchos frentes. Es un gran equipo, con grandes jugadoras, muy bien entrenado y que pone un derroche físico muy alto Intentaremos que no corran, dominar el rebote en la medida de lo que nuestro físico permita y no perder balones, ya que es un equipo que castiga mucho las pérdidas”.