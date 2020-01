El Partido Popular exige soluciones inmediatas a la caótica situación ferroviaria que sufre la provincia de León

El Media Distancia a Ponferrada no pudo circular este jueves al no contar con maquinista

A pesar de la salida en tromba de los responsables del Partido Socialista y de Renfe, lo cierto es que la provincia leonesa está sumida en la mayor crisis ferroviaria de las últimas fechas. La pretensión de reforzar León como nudo ferroviario del noroeste de España está siendo torpedeada por el PSOE, que paga con esta desidia sus pactos de gobierno en favor de las zonas más ricas, desarrolladas y privilegiadas de España.

Ante esta situación, la sede provincial del Partido Popular ha acogido esta mañana una reunión urgente con su presidente, Juan Martínez Majo, la diputada nacional del PP, Carmen González-Guinda, así como los senadores populares de la provincia, Antonio Silván y Javier Santiago Vélez, con alcaldes y portavoces de las localidades más afectadas por los recortes de servicios en León.

Sobre la mesa, la preocupación por la caótica situación del AVE, que padece continuos cambios y recortes en los servicios, con menor número de plazas, vehículos de inferiores prestaciones (tipo Alvia), numerosos retrasos en los horarios, además de suciedad en los trenes con el consiguiente malestar generalizado de viajeros y trabajadores.

La línea de AVE de León, además, ha sido marginada de los procesos de apertura a nuevos operadores privados y también del servicio de bajo coste previsto pro Renfe para otras partes de España.

Sin taquillas en el León rural

Uno de los mayores agravios para la provincia es el cese de la venta de billetes en las zonas rurales, “esta es la forma de luchar contra la sangría poblacional y la España vacía del Partido Socialista”. Una situación que ha supuesto que las estaciones de localidades como Astorga, La Vecilla, San Feliz de Torío, Boñar, Cistierna o Sahagún pierdan un servicio tan esencial como es la atención presencial, máxime cuando esta es una población mayor.

Olvido intencionado de la vía estrecha

Al cierre mayoritario de las taquillas en la vía estrecha hay que sumar la intención soterrada de cerrar este trayecto, haciendo que caiga en el olvido. Hay que recordar que el PSOE prometió que en cuestión de semanas tendría aprobada la normativa de circulación aún pendiente; nada se sabe de los trenes licitados y el sector de la Estación de Matallana (León) está bloqueado y paralizado por el Partido Socialista a pesar de tener financiación.

El caos también llega a la media distancia (regionales)

Por si fuera poco, a todo lo anterior se suma la falta de personal en los trenes que articulan la provincia de León y que conectan con otras provincias. Los ‘trenes de los pueblos’ sufren continuas averías, llegando a no poder circular al carecer de trabajadores. El colmo de esta falta de gestión y de respeto a los usuarios se produjo ayer jueves (situaciones que son reiteradas, por cierto), cuando el Media Distancia a Ponferrada no pudo circular al no contar con maquinista, dándose situación vergonzosa cuando los viajeros fueron trasladados en un autobús que, por sus dimensiones, ni siquiera podía acceder a algunas localidades, teniendo que hacer otro cambio de autobús.

En fin, un panorama tolerado y amparado por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que en el acuerdo de gobernabilidad con el PSOE pedía mejoras en el corredor ferroviario León-Astorga-Ponferrada. Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Díez, ni siquiera acudió ayer a la reunión de representantes socialistas de la provincia con el presidente de Renfe, Isaías Táboas.