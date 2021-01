El placer de compartir un sueño cumplido

Adrián Castro. / Ical

El mundo del cine sufrió este pasado año las adversidades que la pandemia del COVID-19 provoca aún en tantos otros sectores económicos. Rodajes paralizados y estrenos aplazados fueron la antesala de los cientos de despidos que las grandes empresas se vieron forzadas a llevar a cabo para salvar sus cuentas de resultados. Sin embargo, aunque no ha sido ajeno a todo este terremoto, el berciano Adrián Castro recordará este año como el de su entrada como ‘layout artist’ en Industrial Light & Magic (ILM), la primera gran empresa de efectos visuales, fundada por George Lucas en los años 70 para producir las películas de la primera saga de ‘Star Wars’. “Para mí es totalmente el sueño cumplido”, confiesa.

Coincidiendo con su desembarco en la compañía más importante del sector, Adrián puso en marcha el pasado mes de noviembre el programa ‘Charlas CGI’, un ‘podcast’ sobre esta rama de la industria del cine en el que aborda temas relacionados con los efectos visuales y la animación 3D, de la mano de otros españoles con los que ha coincidido profesionalmente en algún momento de su carrera. La idea rondaba desde hace años su cabeza y el confinamiento fue el detonante necesario para poner en marcha este espacio que sirve como punto de encuentro para los profesionales de este particular mundo.

En su última edición, el programa hace un balance del año en esta industria, con la colaboración de profesionales españoles repartidos por todo el mundo, como Luis Cancio, Jordi Collet, Bea Toledo, Cristina Barper, Xuan Prada, Alberto Sedano, Alba Barriuso, Mateo Vieira, Ignacio Caicoya y Unai Martínez, que en esta ocasión copresenta junto a Adrián. “Estoy preparando un programas monográfico con varias invitadas sobre una especialidad del sector como es el ‘layout’ y otro programa sobre producción virtual, una técnica que actualmente ha despuntado sobre todo a raíz de la serie ‘The Mandalorian’”, explica el berciano.

Aunque se reconoce satisfecho con la acogida que el ‘podcast’, disponible en plataformas como iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, está teniendo hasta el momento, Adrián admite que le gustaría llegar a más gente para descubrir “los entresijos de la profesión” a las personas interesadas en conocerlos. “Ya que conozco a mucha gente y tengo el tiempo y las ganas pues lo estoy haciendo. Por otro lado intento dignificar la profesión, ya que está muy de moda en blogs y ‘podcasts’ sobre cine criticar sin ningún fundamento el mal uso del CGI en el cine. Quiero enseñar que hay mujeres en la profesión y espero que pueda inspirar a alguna futura aspirante”, explica.

A la espera de superar la actual situación de confinamiento que atraviesa Inglaterra – “sólo se permite salir a pasear y hacer deporte”-, Adrián desconoce cuando podrá volver a su Bierzo natal, aunque sea de visita. “Esto tiene pinta de ir para largo, seguramente no sea posible hasta pasado el verano como pronto”, explica algo apenado. A punto de cumplir cinco años en la capital británica, Adrián valora la experiencia vivida en este lustro desde el punto de vista laboral aunque reconoce que “va siendo hora de encontrar un sitio más agradable para vivir”. “He conocido mucha gente interesante y he visto cómo es un país y una ciudad en la que hay muchas oportunidades profesionales. Me ha dado confianza y experiencia profesional para ahora poder encontrar trabajo en cualquier sitio”, relata.

Cuando vuelve la vista atrás para repasar su particular odisea en este 2020, cuyo primer semestre fue “fatídico” para muchos de los profesionales relacionados con el celuloide, Adrián recuerda que “mucha gente que estaba en Londres se ha ido, algunos porque les permitieron trabajar desde sus países en remoto, otros porque se quedaron sin trabajo”, explica. Conseguir que las empresas vean con buenos ojos el sistema de teletrabajo, “algo imposible hace un año”, es uno de los pocos legados positivos que la pandemia deja tras de sí. “Los estudios y sobre todo los clientes se han abierto a esta posibilidad, que en algunas empresas se mantendrá parcialmente a largo plazo. Trabajar para Disney en proyectos confidenciales desde casa era algo totalmente impensable y ahora lo estamos haciendo”, relata Adrián.

Su año, en lo profesional, comenzó en la empresa Double Negative (Dneg), donde trabajó principalmente en títulos aún por estrenar como ‘Infinite’ y ‘No Time to Die’, la última película de la saga de James Bond. Su labor en el departamento de ‘layout’ consiste en “trabajar con dobles digitales, proyecciones de cámara y movimientos de cámara en algunos planos”. En otras películas como ‘Tenet’, ‘The Midnight Sky’ o la novena entrega de ‘Fast & Furious’ y en series como ‘The Wheel of Time’ o ‘Bridgerton’, el berciano se centró principalmente en el ‘matchmove’, que es la técnica consistente en “replicar la cámara de rodaje incluido su movimiento en el software de 3D para que después el resto de departamentos puedan añadir efectos o personajes animados”.

One of Us, Union VFX o Jellyfish Pictures fueron otras compañías por las que tuvo que pasar a lo largo de un turbulento año en el que también estuvo tres meses sin trabajo, antes de desembarcar en ILM. Adrián no puede ocultar su ilusión por formar parte de una compañía “pionera en grandes avances tecnológicos”, como el ‘stagecraft’, la revolucionaria tecnología usada en el tratamiento visual de la exitosa serie ‘The Mandalorian’. “Estoy en el sitio que siempre vi lejos, que hace años era utópico, y en el que empezó la historia de los efectos visuales. Ya cuando comencé a estudiar sonido mi sueño era trabajar en Skywalker Sound, la empresa hermana de ILM pero en la rama de sonido en cine. Esto me parecía algo totalmente imposible, hasta que llegué a Londres y vi que igual se podía llegar”, recuerda.

Fundada en California, la empresa mantiene su sede principal en San Francisco y cuenta con estudios en Vancouver, Londres, Singapur y Sidney. El berciano califica de “increíble” el hecho de trabajar en la misma empresa que John Knoll o Dennis Muren, primeras espadas de esta industria a los que admira desde hace varias décadas y responsables de gran parte de los éxitos de taquilla de los últimos 30 años. “Tener el ‘meeting’ anual en diciembre con personas como Kathleen Kennedy [presidenta de Lucasfilm y productora de títulos como ‘Parque Jurásico’ o ‘E.T.’] o Rob Bredow [respetado profesional con más de 25 años de trayectoria en el mundo de los efectos visuales y actual máximo responsable de ILM] hablando y atendiendo preguntas me parece una cosa loca”, confiesa.