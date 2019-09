El pleno aprueba con amplio consenso el reparto de los remanentes de Ponferrada

Obras de Gómez Núñez. / QUINITO

El pleno ordinaro de septiembre del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó con un amplio consenso (23 votos a favor y 2 abstenciones del PRB) el reparto de los 3,4 millones de euros correspondientes a los remanentes de Tesorería de 2018 para la realización de obras económicamente sostenibles en el municipio. La palabra diálogo fue la más repetida por los portavoces de todos los grupos políticos, satisfechos con el talante demostrado por el equipo de gobierno a la hora de aceptar las propuestas de los mismos. (Listado de obras con cargo a los remanentes de 2018).

La única nota discordante en este punto la puso el PRB de Tarsicio Carballo, que lamentó que sólo se tuvieran en cuenta dos de las 30 propuestas que presentó, entre las que no está la glorieta de la avenida de Compostilla o las mejoras en el saneamiento de Dehesas. Carballo aseguró que con él no se había tenido ese diálogo que sí se tuvo con otros grupos, y mientras Marco Morala le recordó que las actuaciones en Dehesas están comprometidas para incluirlas en los presupuestos de 2020, la portavoz socialista Mabel Fernández le espetó que “el talante y el respeto es como la tierra, para el que se la trabaja”.

Por su parte, el alcalde, Olegario Ramón, aseguró que estas obras han sido “consensuadas con todos los grupos con voluntad de consenso y teniendo en cuenta su representación” y que “la voluntad de este equipo de gobierno es seguir colaborando con los grupos que mantengan la cortesía institucional que entiendo necesaria”.

1,3 millones para el TUP

Del mismo modo, el pleno aprobó con los votos a favor de PSOE, Coalición por el Bierzo y Podemos la liquidación de la prestación del servicio de transporte urbano (TUP) correspondiente al año 2018, que asciende a 1,3 millones de euros, un punto en el que los grupos asumieron que “quien presta un servicio debe ser resarcido por ello”, en palabras del portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, pero en el que el alcalde matizó que “es lamentable que desde el 15 de marzo de 2012 estemos en una situación de alegalidad”, recordando que en el pasado “votamos en contra tras reiterados llamamientos a solucionar el problema, pero el problema se quería solucionar como no se puede, si atendemos a las informaciones periodísticas sobre cierta trama”. Olegario Ramón aseguró que “este equipo de gobierno va a coger el toro por los cuernos y va a encontrar una solución, y si no lo hace, habrá fracasado”.

Aprobadas las bases del ARU

Por otro lado, se aprobaron por unanimidad las bases para la concesión de ayudas públicas al ARU Puebla Norte después de finalizar el periodo de alegaciones, de las que se admitieron dos con el fin de admitir obras iniciadas en la anualidad presupuestada y añadiendo que los beneficiarios de las ayudas están obligados a comunicar la fecha del inicio de obras para que se abra el expediente al respecto. El portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, recordó que “este proyecto ha sido impulsado por el anterior equipo de gobierno y hay que dar al César lo que es del César”, mientras que Olegario Ramón adelantó que Fomento ha liberado 2,1 millones de euros para este proyecto.

Por último, el pleno también acordó por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento de Ponferrada a las centrales de contratación del Estado y de la Federación Estatal de Municipios y Provincias.