El Pleno de Ponferrada aprueba el convenio colectivo de los trabajadores municipales

Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ponferrada que tuvo lugar este viernes aprobó, con los votos a favor del equipo de Gobierno, el acuerdo marco y el convenio colectivo que regularán las condiciones laborales del personal funcionario del Consistorio durante el periodo 2020-2024.

En el debate conjunto de ambos puntos, la portavoz de USE Bierzo, Cristina López, señaló que “el acuerdo puede no ser tan satisfactorio como cree el alcalde”, mientras que por el PP Marco Morala apuntó que “habiendo aspectos favorables, hay otros que parecen no serlo tanto”. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Ruth Morales, indicó que un informe de Intervención apunta a que “no resulta conforme con el principio de buena gestión financiera y puede incentivar el absentismo laboral”.

En este sentido, tanto el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, como el concejal de Personal del Ayuntamiento, Antonio Cartón, reprocharon a la representante de la formación naranja su falta de rigor con las cifras. Alonso aseguró que éstas “se pueden retorcer para dar a entender que esto es un desmadre y usted habla de millones en una suma de cinco años. También podríamos darle la vuelta y decir que el Ayuntamiento se ahorraría 100 millones de euros si sus trabajadores no cobrasen”.

Por su parte, Cartón fue más allá y acusó a Morales directamente de mentir: “Ha dicho que el convenio cuesta 2.380.000 euros, que salen de un sumatorio confundido, porque no hay que sumar las cinco cantidades. La cantidad final en 2024 es de 711.440 euros, no 2,3 millones. Intervención no puede decir eso porque no es cierto y usted no puede venir aquí a mentir, estúdieselo bien”, espetó. Además, recordó que el convenio y el acuerdo “vienen refrendados por todos los trabajadores a través de sus representantes, por lo que votar en contra es oponerse a los trabajadores y abstenerse, demostrar que no les importa su situación laboral”.

Consenso

Precisamente, este consenso lo puso de manifiesto en su intervención final el alcalde, Olegario Ramón, que se felicitó por poner fin a una situación de prórroga desde 2012 “con una aprobación unánime de los sindicatos. Es algo importante para la ciudad, para esta casa y para los trabajadores”. Además, Ramón recordó a la oposición que “no hemos negociado con nostros mismos, puesto que ningún miembro del equipo de Gobierno es funcionario de esta Administración, pero sí somos conscientes de que el personal funcionario tiene sus derechos y hay que respetarlos y, en lo posible, mejorarlos”.

Por otro lado, el Pleno también dio su aprobación a la Cuenta General del Ayuntamiento correspondientes al año 2019.