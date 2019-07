El pleno de Ponferrada aprueba las bases para las ayudas públicas del ARU Puebla Norte

El equipo de gobierno espera lanzar en otoño la convocatoria de ayudas y no descarta comenzar las obras antes de final de año

Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este viernes por unanimidad las bases generales de las ayudas públicas para el ARU Puebla Norte, con la esperanza de lanzar en otoño la convocatoria de las mismas e incluso comenzar con las obras antes de final de año. Aunque con diversas puntualizaciones al texto formuladas por los grupos de la oposición, los 25 concejales votaron a favor entendiendo que tendrá “una incidencia muy positiva en la imagen de la ciudad”, como resaltó el concejal socialista Pedro Fernández. De hecho, todos los portavoces manifestaron las bondades de esta actuación para la ciudad en su conjunto.

En el debate sobre este punto del orden del día, Tarsicio Carballo, portavoz del PRB, insistió en que le habría gustado que el ARU abarcara una zona más amplia, incluyendo el barrio de Las Encinas, mientras que su homólogo de USE Bierzo, Samuel Folgueral, pidió un compromiso para mejorar las bases, atendiendo especialmente a la proporcionalidad en la concesión de las ayudas en función de la situación económica de los solicitantes y buscando favorecer a los colectivos más vulnerables. Por su parte, el portavoz del PP, Marco Morala, aseguró que, a pesar de su voto favorable, las bases son “manifiestamente mejorables en aspectos como la justicia social o las obligaciones de los destinatarios de las ayudas, que a su entender penalizan a los propietarios de vivienda habitual y podrían favorecer la especulación inmobiliaria.

El concejal de Urbanismo, Pedro Fernández, aclaró en este aspecto que “las ayudas no serán iguales para todos, sino que irán en función de las condiciones particulares de cada solicitante” y puso de relieve el componente social de las mismas, aclarando que los propietarios de viviendas que no residan en ellas deberán ponerlas en el mercado “al precio real de la zona” y cumpliendo una serie de obligaciones. Fernández quiso agradecer el trabajo realizado por las anteriores corporaciones municipales para sacar adelante este ARU, al tiempo que recordó la “urgencia” en su aprobación “para no perder los fondos ya concedidos y arrancar en otoño la convocatoria de ayudas”, sin descartar que las obras puedan comenzar antes de final de año, aunque la justificación de las mismas tiene de plazo hasta noviembre de 2020.

El ARU Puebla Norte cuenta con un presupuesto total de 9,5 millones de euros, de los que el Ayuntamiento se hará cargo de 1,4 millones y los vecinos de 337.000 euros. La actuación afecta a 193 inmuebles con 1400 viviendas y alrededor de 3.600 vecinos. Las bases generales de las ayudas pasarán ahora a la fase de información pública, en la que habrá 30 días para formular alegaciones a las mismas.

Otros asuntos

En cuanto al resto de puntos del orden del día,el pleno aprobó por unanimidad la concesión de la Medalla al Mérito de la Policía Municipal, con distintivo de plata, al magistrado Óscar Hernáiz Gómez y al fiscal jefe del destacamento de Ponferrada, Jacinto Fernández Villalvilla, que les serán entregadas el próximo 29 de septiembre con motivo de la festividad de la Policía Municipal.

Del mismo modo, se procedió a la designación de representantes municipales en organismos, entidades e instituciones externas, así como en los centros educativos de titularidad pública. También se designó a los representantes en el Imfe y el Patronato de Fiestas, que serán 13 (cinco del PSOE, tres del PP y uno de cada uno de los demás grupos municipales). Por otro lado, Iván Castrillo y Pedro Muñoz serán los representantes municipales en la Mancomunidad para el Tratamiento de Aguas Residuales del Bajo Bierzo; Concepción de Vega, Mabel Fernández, Pedro Fernández, Marco Morala y Lorena González harán lo propio en la Empresa Mixta de Turismo e Iván Castrillo, Roberto Mendo y Mabel Fernández representarán al consistorio en la Fundación de Deportes.