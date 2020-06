El pleno del Consejo Comarcal insta a Endesa a no dejar de lado a la comarca que la vio nacer

Pleno del Consejo Comarcal. / QUINITO

Aunque no figuraba entre los puntos del orden del día, el pleno del Consejo Comarcal del Bierzo celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Ponferrada tuvo unos minutos para dedicar al cierre de la central térmica de Compostilla II, que se produce oficialmente este 30 de junio y los representantes de todos los grupos (PSOE, PP, Coalición por el Bierzo, Ciudadanos y USE Bierzo) instaron a Endesa a no dejar de lado a la comarca donde esta empresa nació, como recordó el portavoz de CB, Iván Alonso.

“Endesa no se ha portado con el Bierzo como el Bierzo se portó con Endesa”, remarcó el líder bercianista, que aseguró que la actitud de la eléctrica “es una vergüenza, que no nos tomen por idiotas, porque algún día se lo demandaremos todos los bercianos”. En el mismo sentido, el portavoz del PSOE y alcalde de Cubillos del Sil, donde está ubicada la central, Antonio Cuellas, lamentó “la dejadez de la empresa, que no quiere o no puede elaborar una alternativa. Ha habido muchos años para desarrollar una estrategia y llegamos al final deprisa y corriendo”. Por su parte, la portavoz del PP, Rosa Luna, llamó a “mirar más allá del cierre y pensar en el futuro, en la reindustrialización” y manifestó su esperanza en que “ojalá sea cierto que Endesa va a invertir 600 millones”.

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, dejó constancia de “un día triste para nuestra comarca” y lanzó una petición a Endesa “para que no se olvide de nosotros y que las noticias que se leen en los medios de comunicación se conviertan en realidades”. Courel hizo un llamamiento a todos los grupos políticos para mantener una posición unida y reivindicativa de cara a la compañía eléctrica para que no deje de lado una tierra que fue testigo de su fundación.