El polémico viaje a la luna de hace medio siglo

En estas fechas, en la redes sociales que no existían haca 50 años; hierve una polémica que no es nueva: la discusión sobre si fue cierto o no que el 21 de julio de 1969 los americanos llegaron a La Luna.

Desde que yo tenía 12 años (hace ahora justamente 50 años); me he preocupado por leer y estudiar todo lo que he hallado a mano sobre este tema en particular y sobre la exploración del espacio en general. Por otra parte el bachillerato que estudié (hoy creo que se llama o equivale a la enseñanza secundaria); era el de Ciencias y por ello tanto los libros de física, como los de matemáticas (que aún conservo) me sirvieron de base o apoyo para entender lo que esos otros libros de astronomía o astronáutica que leí con mucha atención contaban.

En la Universidad (Madrid) a finales de los años 70 y por mi propia cuenta y afán de saber (yo lo que estudié fue geología); fui adquiriendo unos ciertos conocimientos (con base físico-matemática), que explican como es posible hacer que un cohete despegue de La Tierra o como una nave espacial se puede colocar orbitando en torno a La Luna. También aprendí que el llamado principio físico de conservación de la cantidad de movimiento explica como una nave puede posarse en La Luna y después despegar de la misma. También comprendí como la Ley de Gravitación Universal enunciada por Newton hace siglos y que se expresa mediante su correspondiente fórmula físico-matemática sirve para entender como es posible viajar por el espacio muy, lejos de La Tierra y como es posible que una nave que haya “subido” a La Luna; no se caiga desde allí para La Tierra.

Ley con atención y repasé varias veces libros diversos en los que con un lenguaje relativamente simple; se explica con bastante detalle como se realizaron los viajes a La Luna y jamás advertí nada que me indujese a sospechar que, como ahora dicen algunos aquello fue una gran mentira.

Creo que no fue hasta los primeros años del actual siglo XXI; cuando me llegaron las noticias sobre el supuesto fraude de una noticia que yo siempre había considerado totalmente cierta. Entonces lo que hice fue interesarme por esa supuesta falsa noticia y poco a poco fui enterándome de las “pruebas” y las razones que exponen los que dicen que lo de la llegada a La Luna fue un engaño. Las “pruebas” que exponen los que así opinan, las analicé con calma y pronto me di cuenta de que no son válidas y no lo son por varios motivos:

A) La interpretación de “algo” que se ve admite a menudo muchas explicaciones y los que dicen que no se llegó a La Luna sólo admiten como verdadera una de las posibles.

B) El enunciado de esas supuestas pruebas pone de relieve, graves deficiencias en el conocimiento de quienes las exponen. Se confunde el fenómeno de la reflexión de la luz con el de la refracción ó se ignora que la longitud de una sombra depende no sólo de la posición del Sol y de la altura del objeto que la produce, si no también del suelo en el que esta se refleja.

C) Los que exponen o presentan esas pruebas, son personas que no parecen haber visto en su vida un libro en el que se describan aunque sea de modo muy simple los modos de llegar a La Luna y de dirigir, seguir y controlar desde La Tierra ese viaje ; tarea esta en la que estuvieron implicados miles de personas muchas de ellas fuera de Estados Unidos.

CREER O NO CREER

Mi experiencia personal es que aquellas personas con unos sólidos conocimientos de física, matemáticas, astronomía, astronáutica,…y ciencias afines admiten -en general supongo- que si se llegó a La Luna y es mas algunas han escrito libros al respecto. Por el contrario las personas con muy pocos o incluso prácticamente nulos conocimientos en física, matemáticas, astronomía,….son las que mas se inclinan por la creencia de que no se llegó a La Luna.

Se da la circunstancia de que para entender como es posible llegar a La Luna ( o a Marte) hay que tener unos buenos conocimientos de física, matemáticas, astronomía, telecomunicaciones,…que muchas de las personas que discuten la llegada a La Luna no tienen. Mientras estoy escribiendo este artículo acabo de ver en la televisión una curiosa secuencia. Un personaje muy popular y conocido cuenta como se asombró hace 50 años al oír que el hombre había llegado porque se preguntaba como era posible que los astronautas estuviesen en La Luna “allí arriba” y ,…¡¡ no se cayesen a La Tierra ¡¡. Cualquier estudiante de la física más elemental sabe explicar perfectamente porque esto ocurre. Basta con tener una ligerísima idea de lo que la la gravitación universal que descubrió Newton en el siglo XVII.

En definitiva que yo recomiendo a cualquiera que pretenda saber si se llegó o no a La Luna; que primero se esfuerce y mucho en estudiar física, matemáticas, astronomía y astronáutica y sólo después estará en condiciones de discutir si es posible o no llegar a la Luna y si es posible o no que se llegase hace 50 años.

Madrid, 20 de julio de 2019

Rogelio Meléndez Tercero