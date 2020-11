El PP acusa a Álvarez Courel de perder 116.000 euros en ayudas a las juntas vecinales

Los populares aseguran que “la falta de gestión” del presidente del Consejo ha ocasionado que no se asignaran esas ayudas en los planes del 2017 y 2018

Sede del Consejo Comarcal del Bierzo. / QUINITO

Los diputados provinciales bercianos Ángel Calvo, Raúl Valcarce y Alfonso Arias han emitido un comunicado este martes lamentando que “la desidia y falta de gestión política del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, haya desembocado en la pérdida definitiva de más de 116.000 euros para la ejecución de obras en los pueblos más pequeños y con menos recursos de la comarca del Bierzo”.

De acuerdo con los populares, se trata de una partida de las subvenciones de los Planes de Juntas Vecinales 2017 y 2018 que no habría sido adjudicada por el Consejo Comarcal a las juntas vecinales del Bierzo. “Por tanto, no pudieron ser justificadas dentro del plazo de 2 años establecido para ello por la Diputación, tal y como recoge el expediente de devolución de las cantidades no justificadas aprobado por el Pleno de la institución provincial”, señalan desde el PP.

El diputado provincial y expresidente del Consejo Comarcal, Alfonso Arias Balboa, considera que “no hay ninguna justificación que pueda servir como excusa a Álvarez Courel para la pérdida de este dinero ya que el Plan de Juntas Vecinales para el Bierzo está delegado en el Consejo Comarcal desde el año 1994, y desde entonces tiene plena autonomía para gestionarlo, elaborar las bases de la convocatoria y establecer las cantidades y porcentajes subvencionables que quiera a las juntas vecinales”, argumenta Arias.

Desde el PP de la Diputación, aseguran que, durante el Gobierno del Partido Popular en la institución comarcal, el porcentaje subvencionable del 75 por ciento mantenido hasta entonces por los gobiernos del PSOE se amplió hasta el 90 por ciento actual. De tal modo, dicen los populares, las juntas vecinales del Bierzo sólo tenían que aportar el 10 por ciento del total de la obra, respetando el máximo de 9.000€ de subvención.

Según señala el Partido Popular, “jamás el Consejo Comarcal había tenido que devolver dinero a la institución provincial”. Culpabilizan de esta situación a “la inacción de Gerardo Álvarez Courel, cuya falta de diligencia para gestionar en el plazo de 2 años la adjudicación, ejecución y certificación de estas obras, y posteriormente la no presentación de alegaciones, ha provocado la pérdida definitiva de más de 116.000 euros”.