El PP afea al Ayuntamiento el mal estado de las instalaciones del Mercado de Abastos

Puerta del mercado de abastos de Ponferrada. / PP

La concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca, ha reclamado este jueves la realización de tareas de arreglo y acondicionamiento en el edificio del Mercado de abastos. “Se quejan los comerciantes y los usuarios del Mercado de abastos de Ponferrada de la situación en la que se encuentra, en plena pandemia por Covid, y en medio de una ola de frío. Las excusas del equipo de gobierno empiezan a no convencer ni a unos ni a otros”, aseguran desde el PP.

“Consideramos que debe acometerse de inmediato el arreglo de los mayores desperfectos. La puerta de acceso continúa estropeada y sin poder cerrarse desde hace cuatro meses. Si una cosa no se cierra otra no se abre, en eso se equilibran. Las verjas de las salidas de emergencia están en malas condiciones y sin poder abrirse desde hace semanas. Una cosa es la ventilación y otra la congelación: los vestuarios sin calefacción no invitan precisamente al uso con estas temperaturas”, señala Lidia Coca.

A juicio del PP, un fenómeno que requiere explicación detenida es “que si el sistema de aire acondicionado supuestamente no se puede poner para el aire caliente por culpa de la propagación del covid, en cambio sí expulsa aire frío. “No hay más que ver los carros de transporte para apercibirse de que tienen ruedas inservibles”, asegura.

“La excusa al frio es la de siempre, el Covid y la ventilación, por supuesto, y este grupo municipal está de acuerdo con que es necesario mantener la ventilación, ¿pero si existe el medidor de calidad de aire, que está instalado en el mercado e indica continuamente niveles aptos para la salud ¿por qué no se puede cerrar esa puerta a ratos? Pues no se puede cerrar porque está estropeada. Los comerciantes sospechan algún tipo de conflicto que desconocemos entre el concejal y la empresa adjudicataria por el cual no se ponen de acuerdo para la reparación”, dicen los populares.

“No deben bastar las burdas excusas, que entorpecen la labor de vendedores y de los compradores, ni se han de permitir más penurias a una ya maltrecha economía ponferradina. Nos indican los comerciantes que estas navidades las ventas han sido muy inferiores a lo normal, y achacan en parte esta situación a que los consumidores y usuarios recriminaban en los puestos de venta, que es imposible ir al mercado, porque se quedan congelados. El mercado debe poder ser competitivo para que subsistan toda clase de negocios en Ponferrada, grandes y pequeños”, asegura Lidia Coca.