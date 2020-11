El PP berciano defiende la actuación de la Junta con el servicio de Oncología del hospital

Raúl Valcarce, Amparo Vidal y Marco Morala / EBD

El Partido Popular del Bierzo salió este sábado a defender la actuación del Sacyl y de la Junta de Castilla y León para remediar la ausencia de profesionales en el servicio de Oncología del Hospital El Bierzo, acusando al PSOE de hacer política con la sanidad.

La procuradora berciana Amparo Vidal aseguró que “si a alguien no le gusta esta situación es a la Gerencia de Salud y a la Junta”, aseverando que “ha sido objeto de un intenso trabajo para sustituir las tres bajas en el servicio y para crear una plaza para un nuevo oncólogo. Lo primero no ha sido posible, pero no se ha estado de brazos cruzados y se ha buscado una solución temporal con la colaboración del Hospital de León”.

Además, señaló que “en ningún momento se ha ocultado nada de esto, sino que se ha explicado hasta la saciedad” y apuntó que “el problema es que no hay oncólogos en la bolsa de empleo, pero se siguen buscando en otras comunidades”.

Críticas al PSOE

Por otro lado, Vidal criticó la presencia del secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, en la concentración de protesta que tuvo lugar en el Hospital El Bierzo, al que acusó de “hacer política con la salud, algo que nosotros rechazamos. Al Bierzo se viene a ayudar y, si no se puede, lo mejor es apartarse”.

Más contundente fue el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, que criticó con dureza la presencia en ese acto del alcalde, Olegario Ramón, al que acusó de demagogo y de “crear crispación con la sanidad, algo que no ayuda a que los profesionales quieran venir a trabajar al hospital. Utilizar la enfermedad para hacer política es indigno y rastrero”, espetó el concejal ‘popular’.

Mesa Sectorial

En otro orden de cosas, Amparo Vidal llamó a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial a volver a la negociación, porque, indicó, “las soluciones se buscan en la mesa, y no levantándose de ella con el pretexto del Decreto 2/2020”. Un decreto que, aseguró, “es igual que el de la primera ola de la pandemia, pero entonces las medidas la tomó el Ministerio de Sanidad”.