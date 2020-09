El PP confirma que la radioterapia en El Bierzo es un compromiso “firme” del presidente de la Junta

Hospital El Bierzo / QUINITO

Los procuradores populares por León en las Cortes de Castilla y León han emitido este miércoles un comunicado mediante que “hacen un llamamiento a la responsabilidad del Partido Socialista y los invitan a dejar de lado el juego político en una materia tan sensible para la población como es la sanidad”.

“Que el Hospital del Bierzo cuente con una unidad de radioterapia es un compromiso ineludible del presidente de la Junta de Castilla y León y de su Gobierno, y así se ha manifestado inequívoca y formalmente; con esa rotundidad y formalidad con la que siempre se ha tratado este complejo proceso, apelamos a la seriedad del grupo socialista”, afirma la procuradora berciana Amparo Vidal.

“Con la salud, no. Pregúntennos, analícennos, hagan propuestas razonables y cumplibles, pero no mientan ni acudan a la confusión para intentar manipular la realidad; no confundan, no hagan uso político de la vulnerabilidad”, dicen desde el PP.

Los procuradores leoneses insisten en que “para el Gobierno de Castilla León las personas son lo primero y, por ello, lo primero es la salud, su prevención, protección y atención. Es falso que la Junta de Castilla y León abandone a sus pacientes. La Junta atiende a sus pacientes y lo hace con garantías. Y ello implica no ponerlos en riesgo”.

Recuerdan que la puesta en marcha de la unidad de radioterapia es “un proceso extremadamente complejo, sujeto a múltiples requisitos, a plazos ineludibles. Nuestra labor es hacer que esos plazos sean lo más breves posible”. “La Junta no abandona a los enfermos de cáncer del Bierzo. El objetivo y compromiso es que ese tratamiento se realice, cuanto antes, en el Hospital del Bierzo”, asegura el PP.

“El Partido Socialista continúa utilizando sin escrúpulos la sanidad con único objeto de generar confusión y preocupación. No hay contradicciones en los plazos, hay rigor y cautela. Alfonso Fernández Mañueco cumplirá su compromiso. Nosotros cumplimos, no somos el Partido Socialista”, concluyen los populares en su comunidado.