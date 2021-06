El PP considera que el alcalde “escurre el bulto”, con una “perreta de niño chico” en la polémica del ‘cuaderno azul’

Momento del Pleno en el que Olegario Ramón muestra el cuaderno azul / EBD

El Portavoz PP en Ponferrada, Marco Morala, ha emitido un comunicado este lunes en respuesta al escrito remitido a los medios por el alcalde de la capital de Bierzo, Olegario Ramón, al respecto de la polémica del llamado cuaderno azul.

El líder de la oposición considera que el alcalde debe disculparse, “ni siquiera con quienes pudieron ocupar su cargo antes, ni con el PP, que eso es lo de menos, sino con los más perjudicados por su cuento: quienes en algún momento han servido como empleados públicos en el ayuntamiento de Ponferrada, muchos de los que pueden estar ahora, sobre los que extendió la sombra de la sospecha sobre su acceso al empleo público, y lo sabe perfectamente”.

El PP considera que el regidor se ha lelvado un “revolcón” de las instancias judiciales. “Pero no lo ha tenido no sólo por la prescripción, sino por no acreditarse el ilícito penal, que no se le olvide a quienes oyen los balbucientes pretextos de ayer. La autoexcusa no puede ser más ridícula, ni más parcial, ni más insuficiente para los que han visto como se hacían quinielas con su adscripción política o personal según el momento en el que entraron en el ayuntamiento. Y Olegario Ramón sigue sin pensar en ellas hoy”, dicen en el PP.

“Entre una disculpa de dignidad, que hubiera cerrado el asunto, y escurrir el bulto con nuevas cortinas de humo, ha escogido mantenerse en el relato, sin pruebas, como se acredita en sede judicial, y en la indignidad de no reconocer a los empleados públicos el error de haber considerado que muchos serían una pandilla de enchufados. La mejor manera de generar un buen ambiente de trabajo en el ayuntamiento”, consideran los populares.

“Lo que en otro caso no pasaría de simple perreta de niño chico, en el alcalde de Ponferrada y funcionario de justicia asombra por la irreverencia hacia el honor de adversarios y empleados públicos. Y de paso, por su desconsideración hacia el funcionamiento de la Administración de Justicia y el Estado de Derecho. Las resoluciones de los jueces y de los fiscales se respetan. Debería haberlo hecho a pesar de su demostrado talante de demócrata asintomático”, dice Marco Morala.

“En lo sucesivo no podrá mirar a los ojos de muchos empleados municipales de la casa consistorial. Los ha puesto en duda, con el peor populismo posible, el de que a la función pública se llega por enchufe. No parece el mejor ejemplo para los ciudadanos de Ponferrada que tienen que confiar en los empleados de su administración local. Ni el mejor reconocimiento de la valía personal que ha llevado a los trabajadores municipales a los puestos que desempeñan. Deslegitima su acceso y con él su trabajo y eso es políticamente imperdonable”, sentencian desde el PP.