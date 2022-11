El PP de Bembibre afirma que “fue el PSOE quien firmó el contrato de privatización del agua que obliga a incrementar la factura cada año”

Ayuntamiento de Bembibre. / QUINITO

El PP de Bembibre ha emitido un comunicado en el que “muestra su sorpresa ante la vehemencia con la que el PSOE sigue haciendo oposición a la oposición tras casi cuatro años de su llegada al gobierno municipal”.

Desde el PP, se muestran dispuestos “a explicarles otra vez por qué los vecinos de Bembibre no saltan de júbilo por la reducción de veinticinco céntimos en una de las partidas de la factura del agua mientras ‘actualizan’ todas las demás con un incremento del 9,9 por ciento”.

La portavoz de los populares, Elsa García Vega, afirma que “resulta curioso que hayan olvidado que fue precisamente el PSOE de Bembibre el que firmó el contrato de privatización que hace que año tras año la factura del agua de Bembibre se ‘actualice’, (término en el que tanto insisten cuando tienen que hablar de subida) haciendo que los vecinos de nuestro municipio paguen más y más acumulando ‘actualizaciones’ por un servicio básico y necesario”.

El PP implantó esta tasa “debido al estado ruinoso en el que el Partido Socialista dejó las cuentas del Ayuntamiento de Bembibre y que derivó en la obligatoriedad de tener que implantar un plan de pago a proveedores para solventar las deudas contraídas por ellos, un plan que por cierto fue subsanado y pagado por el PP meses antes de que ellos volvieran a encabezar el gobierno y que ahora permitiría, no sólo bajar esta tasa, sino incluso suprimirla, motivo por el cual deberían explicar las razones para no hacerlo”, considera Elsa García.

“También es curioso que habiendo gobernado estos años en mayoría, y estando en contra de esta tasa, haya sido justo el último año de mandato, a unos meses de las próximas elecciones municipales, cuando se han acordado de acabar de modificarla, que no suprimirla, obligando mientras tanto a los vecinos de Bembibre a seguir pagando por una tasa que se podía haber modificado o suprimido desde el minuto uno en el que tomaron posesión del gobierno”, afirma García Vega.

Desde el PP se muestran dispuestos “a explicar también por qué los vecinos de Bembibre no han salido a la calle saltando de júbilo y alegría para felicitarles por esta nueva actualización de casi un 10 por ciento de la factura y modificación de la tasa de la traída del agua, y es que resulta que todos los vecinos de Bembibre vamos viendo como año tras año pagamos cada vez mucho más por un servicio básico en el que no se ha invertido ni un solo euro en los últimos años de gobierno del PSOE para mejorar su calidad, ni se ha hecho esfuerzo alguno por tratar de aliviar sustancialmente, y no con propinas, el esfuerzo económico que todos los vecinos del municipio tienen que hacer para poder tener un agua en sus casas que no se atreven ni a beber”, concluyen los populares.