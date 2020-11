El PP de Bembibre insta al Ayuntamiento a renovar el alumbrado

Ayuntamiento de Bembibre. / QUINITO

El grupo popular municipal de Bembibre ha lamentado este jueves en un comunicado la que considera “permanente y generalizada dejadez del equipo de Gobierno municipal y que se evidencia también en las numerosas carencias del alumbrado público que, además del continuo mantenimiento, necesita la sustitución de toda la red para su adecuación a la tecnología led”.

La portavoz popular en el Ayuntamiento, Elsa García, ha asegurado que los populares apostaron en el anterior mandato por un proyecto de mejora y modernización del alumbrado, con una inversión total de 1.300.000 euros, para lo que, según los populares, se había conseguido una subvención a fondo perdido de en torno a 500.000 euros.

Desde el PP, hacen saber su sorpresa por el hecho de “el actual equipo de Gobierno ha rechazado la totalidad del primer proyecto, que contaba con una inversión de 900.000 euros, y el 50 por ciento del segundo, para el que estaba prevista una inversión de 400.000 euros”, en lo que consideran “una decisión incomprensible, irresponsable y negligente por parte de este Ayuntamiento que priva a Bembibre de acceder a la renovación total del alumbrado y, por tanto, de un cuantioso ahorro energético”.

“Mientras, el Gobierno municipal se entretiene con la instalación de las luces de Navidad y hace caso omiso a las numerosas advertencias trasladadas a la concejalía de obras que no ha movido un solo dedo en las labores de mantenimiento del alumbrado público existente en el municipio, que se presenta como un problema cada vez más generalizado y que sus responsables siguen ignorando, con lo que por lo que ahora mismo ya son numerosísimas las farolas que no funcionan y que por lo tanto no están cumpliendo con su cometido”, dicen los populares.

“Calles como Menéndez Pidal, el parque de Don Bernardo Villarejo o incluso el propio Polígono Industrial llevan varias semanas con problemas de alumbrado. Una situación de abandono que es de nuevo una clara muestra de la falta de gestión por parte del Gobierno socialista, que sigue despreocupándose de los problemas cotidianos y básicos de los vecinos de Bembibre”, concluyen en su comunicado.