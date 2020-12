El PP de Bembibre “no se cansa de mentir” sobre el centro de Asprona, según Cao

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, insiste en que si el Centro de Día de Asprona no se instaló en Bembibre no fue, en absoluto, por la falta de colaboración del equipo de Gobierno. Así, hace relato cronológico del proceso “para que, de una vez, a la Sra. Elsa García, Portavoz del Partido Popular le quede claro”.

La alcaldesa explica que el 30 de julio de 2020 se recibe en el correo de la Alcaldía un email de Asprona en el que se comunica que solicitan mantener una reunión con la alcaldesa y el concejal de Obras porque están interesados en la compra de un local en la calle La Martina de Bembibre y tienen dudas acerca de la accesibilidad del mismo. “Se acusa recibo por parte de la Alcaldesa y se les contesta el 3 de agosto que el técnico de Urbanismo está de vacaciones hasta el 24 de agosto, y estamos gestionando con el técnico que nos asiste desde el Consejo Comarcal para ver de qué manera podemos contestar a sus dudas”, afirma Cao.

La regidora prosigue que el 7 de agosto envía un correo señalando que, el arquitecto del Consejo Comarcal “nos dice que, para que éste pueda visitar el local en cuestión Asprona debe primero presentar por registro una solicitud explicando las actuaciones que pretenden llevar a cabo”.

“El 19 de agosto contesta Asprona explicando que, la firma de la compra-venta del local está fijada para el día 8 de septiembre motivo éste por el que, hasta la firma, no podrán presentar solicitud oficial para la licencia de uso y obras. El 25 de agosto la Alcaldesa responde a ese correo indicándoles que se pongan en contacto con el concejal de Obras y le facilita los datos del mismo para poder celebrar una reunión con los técnicos municipales”, añade

“El 10 de septiembre Asprona presenta a través de su representante legal una solicitud por registro en la que solicita reforma de la acera para accesibilidad y supresión de barreras, sin proyecto de obra”, apostilla.

Posteriormente, según Cao, en fecha 21 de octubre de 2020 se envía correo a la alcaldesa por parte de Asprona en el que se explica que, dada la situación creada por el Covid y las múltiples actuaciones que tendrían que llevar a cabo en el local han decidido no comprarlo y replantearse el proyecto trasladando a Torre del Bierzo un centro de día que será el embrión de un futuro proyecto a nivel comarcal.

La alcaldesa matiza que en Junta de Gobierno de fecha 23 de noviembre de 2020 se dio cuenta de la solicitud de Asprona en la que, visto el local por el arquitecto del Consejo Comarcal, se autorizaba la reforma solicitada y seguidamente se señala que, el solicitante, puesto en contacto con el Servicio Técnico Municipal, manifiesta que no se va a llevar a cabo la adecuación del local originariamente elegido por ser económicamente inviable desistiendo de la solicitud presentada en el mes de septiembre

“Este es todo el proceso en el que queda de manifiesto que la alcaldesa contestó a todos los correos de Asprona, el departamento técnico hizo su trabajo al completo, la Junta de Gobierno local autorizó la solicitud y dio cuenta del desistimiento de Asprona, así como que el Proyecto no se realizó, tal y como explicamos en nuestra primera nota de prensa, porque la asociación y el propietario del local no llegaron a un acuerdo económico en el que no es parte el Ayuntamiento, como no lo es en ningún negocio entre particulares; pero sobre todo, este orden cronológico pone de manifiesto que el PP de Bembibre miente, y, reiteramos, miente a sabiendas de que lo hace porque así se les informó, y además tienen acceso a las actas de la Junta de Gobierno local, su trabajo es revisarlas, pero parece ser que, o no tienen tiempo de hacerlo o no quieren porque no les interesa”, manifiesta Cao