El PP de Cubillos insta al alcalde a apoyar a los vecinos y trabajadores de Compostilla en la movilización del día 16

Campamento de los trabajadores de las empresas auxiliares de la central térmica de Compostilla en Cubillos del Sil. / C. Sánchez

El grupo municipal popular de Cubillos del Sil insta al alcalde, Antonio Cuellas, a que apoye la iniciativa tomada por el sindicato UGT, a la que ya se han sumado los trabajadores de Compostilla, para acompañar a los vecinos y trabajadores de Endesa de As Pontes y el Bierzo que quieran acudir el próximo miércoles, día 16, a la concentración en Madrid, ante la embajada italiana, con el objeto de reclamar alternativas a la clausura de las instalaciones de la eléctrica.

Según el portavoz popular en el Ayuntamiento de Cubillos, Pedro Jorge Fuertes, “Antonio Cordero me ha trasladado la intención de acudir, si hubiera plazas, en los autocares que lleguen de As Pontes, y si no, pagado de su bolsillo”.

“Mientras tanto, el alcalde de Cubillos del Sil continúa desaparecido, mudo, y sin mover un solo dedo en la búsqueda de alternativas para paliar el mazazo que supone el cierre de nuestra central”, ha lamentado Pedro Jorge, por lo que reclamamos que al menos tenga la iniciativa de proporcionar a los vecinos y trabajadores de Compostilla un autocar para este desplazamiento con el objeto de sumar fuerzas para que Endesa no se vaya de rositas”, concluye.