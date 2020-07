El PP de Cubillos reprocha al alcalde su “doble discurso” en la defensa de los ahorros de los ayuntamientos

Antonio Cuellas, alcalde de Cubillos del Sil / QUINITO

El grupo municipal del PP de Cubillos del Sil ha puesto en duda la palabra del alcalde, Antonio Cuellas, “que mientras vota en contra de la propuesta de instar al Gobierno de España para no apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos, declara en medios públicos que no permitirá que los recursos del ayuntamiento de Cubillos sean destinados a otro fin que no sean los intereses de los vecinos”, según el portavoz ‘popular’, Pedro Jorge Fuertes.

Fuertes recuerda que el pasado día 12 de junio se debatió en pleno la moción presentada por el Partido Popular que exponía, entre otras cosas, que el Gobierno está estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019 por las entidades locales, así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias, para cubrir aquellos gastos a los que el resto de administraciones no puedan llegar.

Esa propuesta tenía precisamente como objeto “instar al Gobierno de España a no utilizar los poderes excepcionales conferidos por el estado de alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de ayuntamientos y diputaciones”, una moción que el equipo de gobierno de Cubillos votó en contra.

Pedro Jorge Fuertes asegura que “sorprendentemente, tan solo unos días después, en declaraciones a un medio de comunicación, el alcalde aseguraba que llevaba desde 2015 ahorrando y tratando de restringir los gastos y que, por tanto, no estaba dispuesto a permitir que los recursos del Ayuntamiento de Cubillos sean destinados a otra función que no fuera salvaguardar las necesidades de los vecinos de Cubillos del Sil y que la Federación Española de Municipios y Provincias se opondrían por unanimidad a esta decisión”, lo que le lleva a preguntarse “si podemos confiar en un alcalde que se sienta a esperar a que sean otros los que defiendan unos ahorros que pertenecen los vecinos de su municipio mientras él defiende una cosa y la contraria”.