El PP de Ponferada: “Ábalos vino, hizo un poco de teatro y se fue a otra parte”

Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera que el ministro José Luis Ábalos vino a Ponferrada, “hizo un poco de teatro y se fue con su bolo a otra parte”, mimetizándose “con los actores de la representación del castillo” durante su visita de este jueves a Ponferrada”.

El PP sostiene que los proyectos de los que ayer habló el ministro se dividen entre los que ya venían de antes, como los de la autovía a Ourense, los que va vendrán después, como la mejora del ferrocarril, y “los que no vendrán”, como la ronda sur. Morala apostilla no obstante que sus declaraciones sobre la plataforma logística son una novedad “que no se le ocurrió a nadie, pero viene el ministro y nos rebaja la plataforma a apartadero, como dice la página del Ministerio”.

“Algunos de sus anuncios son de antes de que él fuese ministro y otros serán para cuando deje de ser ministro, de modo que prometer y no dar no desarregla casa, como decían nuestros mayores. Cuando el PP gobernaba se licitaron proyectos de tramos de la autovía a Orense que hoy deberían estar con máquinas sobre el terreno y se preparó el tramo más complicado, que debió haberse licitado hace tiempo como denunciamos en Ponferrada con los parlamentarios nacionales del PP de León y de Orense hace ocho meses”, añade Morala.

Así, en resumen, Morala indica que “nada nuevo se ha planteado; otra ocasión perdida, pero en el peor momento de la actividad económica, la despoblación y el paro en nuestro municipio. Los que cerraron la térmica no abren ningún proyecto tangible de futuro. Esta tierra necesita realidades, porque los vehículos viajan por autovías y no por palabras y los viajeros por tren y no por titulares de prensa, y no reafirmaciones y compromisos de quien no tiene ni uno nuevo. De la promesa socialista de reducir el tiempo del viaje en tren a Madrid y aumentar las frecuencias ya, si eso, habla otro día”.