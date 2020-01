El PP de Ponferrada acusa al alcalde y la concejala de Fiestas de “mentir” sobre la contratación de la iluminación navideña

Imagen de archivo del encendido navideño en Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, denuncia que el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, “transita desde la apatía hacia la mentira porque trata de ocultar su falta de ideas y acierto para mejorar la ciudad echando la culpa a los demás de sus fallos, como pone de manifiesto la contestación precisa a nuestra pregunta sobre el alumbrado navideño”.

En el último pleno municipal, los populares preguntaron por la iluminación navideña, “que ha sido unánimemente calificada como de mala por vecinos y comerciantes”, manifiesta. La concejala de Fiestas ha llegado a describirla en la prensa como de “escasa y pobre” y que “ya estaba licitada del anterior equipo de gobierno junto con las fiestas de La Encina”, mientras que el escrito recibido por los populares “viene a desmentir categóricamente la fácil salida de ambos, que en un responsable público constituye una gravísima falta a la verdad y a la transparencia. No es ya que la resolución de la contratación sea del actual alcalde, es que lo es también todo el proceso de adjudicación. La actual corporación se constituyó el 15 de junio, y el expediente se inició el 23 de julio por el concejal delegado, que no es precisamente del anterior equipo de gobierno. El expediente se aprobó por resolución de la Alcaldía el 29 de julio y la adjudicación el 28 de agosto, despachándose de una manera que a la vista de todos quedó, hubiera sido merecedora de mejor consideración respecto a lo que se iba a hacer, que no ha sido alegrar la ciudad en tan señaladas fechas”.

“La mentira para algunos es una forma de hacer política. Pero esta ciudad no se merece un alcalde que falte a la verdad con impunidad, simplemente para evitar una crítica justificada. Podía haber elegido otra opción en la adjudicación, podía haber defendido el proceso de elección que hicieron, de la iluminación que quisieron, y cuyo contrato suscribieron el 2 de septiembre, podía haber reconocido que se equivocó y que el resultado, como a todos los ponferradinos, no le satisfacía. Pero lo que no puede hacer es mentir intencionadamente por evitarse la crítica”, concluye.