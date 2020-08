El PP de Ponferrada afea al equipo de gobierno la suciedad de la estatua de Valdés

La concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada Lidia Coca solicita que se proceda a la limpieza y cuidado del Parque del Museo, especialmente de la estatua de Fustegueras en la avenida de Valdés. “A la vista de las fotografías no parecen necesarias muchas más explicaciones”, afirma.

“Hay personas, especialmente aquellas ligadas de cerca a la historia de Ponferrada, que merecen un recuerdo de nuestra sociedad en forma de estatua en algún lugar de la ciudad, es una forma de honrar su recuerdo y agradecer su contribución a lo que somos. Descuidar su mantenimiento es faltar a ese recuerdo”, afirma

Según Coca, esto es lo que sucede con la estatua dedicada a Miguel Fustegueras Valdés, “que, no deben olvidarse las nuevas generaciones de `ponferradinos, por ejemplo los alumnos del colegio Valentín García Yebra, donó gran parte de su patrimonio al municipio. No parece que el lamentable y descuidado estado en que se encuentra su estatua por falta de una simple limpieza a fondo haga justicia a sus desvelos por la ciudad”.

“Pero, además, su privilegiada situación hacía de tarjeta de presentación a los vecinos y a los visitantes de una ciudad que honra a los suyos. Ese es también un atractivo turístico que se pierde cuando no hay limpieza. Hace tiempo que no vemos a la gente haciéndose selfis en esta estatua, y, tal como está, mejor así, porque no es una buena presentación de Ponferrada”, apostilla.

Por todo ello, Lidia Coca insta al Ayuntamiento a actuar con la mayor rapidez posible, para recuperar el atractivo de la estatua de un ilustre ponferradino y a la vez el decoro que cualquier elemento de interés turístico del municipio requiere. “Esperemos que con este toque de atención en los próximos días podamos volver a fotografiar la estatua”, concluye