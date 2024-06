El PP de Ponferrada llama a “salir a la calle el 9 de junio a reivindicar lo que necesita el Bierzo”

En mitad de la campaña de las Elecciones Europeas de este 2024, que se celebrarán el próximo domingo 9 de junio, Lidia Coca, número 37 en la lista del Partido Popular, asegura que se están encontrando “a la gente muy animada”, algo que sin duda reconoce, “es una sensación un poco extraña porque no es lo normal de cara a unas Europeas”.

Sin embargo, Coca asegura que esto se debe a que “lo sucedido en el Congreso de los Diputados durante esta semana con la votación de la Ley de Amnistía está haciendo que la gente reaccione, que la gente se de cuenta que no podemos consentir que Pedro Sánchez continúe en el poder, que no podemos permitir que Sánchez siga humillando a los españoles“. “Yo creo que los españoles se están dando cuenta de que tenemos que producir un cambio y ese cambio se va a dar el 9 de junio”.

Desde el Partido Popular animan “a todas las personas que todavía están indecisas a que voten por la igualdad, por la centralidad, a que el 9 de junio animen a sus amigos y familiares a que vayan a votar, es algo sumamente importante”, reitera Coca. “En el Bierzo concretamente nos jugamos muchísimo, en toda la provincia de León nos jugamos mucho porque necesitamos esas infraestructuras que de cara a la ministra Ribera no van a llegar. No podemos permitir que esta señora llegue a Europa, no podemos permitir que llegue al Parlamento Europeo, porque si ella consigue liderar algún tipo de política energética, de política ecológica, sería nuestro fin, ya lo ha demostrado como ministra de la Transición Injusta”, lamenta la candidata del PP a las Europeas.

Lidia Coca también ha recordado el mitin de este viernes en Villablino. “Precisamente ayer estuvimos en el Valle de Laciana, en lo que ha derivado, cómo está este valle de Laciana que ha pasado de 17.000 habitantes a menos de 8.000 precisamente por las políticas de esta señora“.

Por último, la portavoz del PP en Ponferrada ha llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas “a salir a la calle el 9 de junio a reivindicar lo que necesita el Bierzo, lo que necesita Laciana, lo que necesita la provincia, el noroeste de España y España entera”.