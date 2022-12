El PP denuncia el "abandono" del patrimonio industrial de Cubillos

Estacion de Cubillos del Sil. / PP

El grupo popular en el Ayuntamiento de Cubillos del Sil denuncia "el abandono y falta de interés generalizado por parte del gobierno municipal socialista en todo lo referente al patrimonio industrial del municipio".

El portavoz popular, Pedro Jorge, asegura que" hace ya más de un año, por primera vez, y parece ser que por última, el gobierno se mostró de acuerdo con la necesidad de recuperar el entorno de la estación del Ponfeblino en Cubillos del Sil y, de esta forma, todos colaboramos en su limpieza junto a los voluntarios de Promonumenta y la Asociación Cultural Ferroviaria Berciana”. Sin embargo, prosiguen los populares, "hoy volvemos a comprobar que ni Antonio Cuellas ni su equipo han tomado conciencia de la importancia de conservar nuestro patrimonio industrial ni del valor histórico que para todos los vecinos del municipio representa el Ponfeblino y la estación de Cubillos. A las pruebas nos remitimos, tanto con las declaraciones públicas del alcalde sobre la conservación de las torres de la central térmica como con sus 'no hechos' en lo referente a las tareas de mantenimiento de la estación del tren”.

"Si bien el Ayuntamiento de Cubillos del Sil forma parte del Consorcio creado para la puesta en funcionamiento del Tren Turístico como actividad para el desarrollo económico y cultural del Bierzo y Laciana, desde el Ayuntamiento de Cubillos del Sil continúan sin mover un dedo permitiendo que tanto las vías del ferrocarril como la estación vuelvan a lucir exactamente igual que hace 14 meses, es decir, invadidas por la maleza y con un aspecto que recuerda más un basurero que una instalación industrial", lamentan los populares.

Pedro Jorge considera injusto que "teniendo un alcalde y tres concejales con dedicación exclusiva, que cobran una nómina por trabajar por y para el municipio, nadie sea capaz de proteger o mimar mínimamente nuestros símbolos, aquello en lo que nos reconocemos”.

“Son muchos los ejemplos de todo esto”, afirman desde el PP de Cubillos. "No defienden la estación de ferrocarril por aquello de que no es nuestra. El alcalde nunca estuvo a favor de defender el Camino de Santiago Olvidado, solo lo hizo al verse forzado. Se puso de perfil a la hora de defender los símbolos de nuestra central térmica cuando declaró que 'Ya no hay nada que hacer. El momento de defender las torres de refrigeración ya ha pasado…'", afirman en el PP.

"Ante todo esto preguntamos: ¿cuándo era el momento? ¿qué hizo cuando era el momento? ¿por qué escucha a sus compañeros de partido pero no a sus vecinos? ¿cuándo será el momento de defender la estación del Ponfeblino…? Por nuestra parte solo esperamos que ese momento llegue antes de que las instalaciones estén caídas en el suelo y sin que el Ayuntamiento haya hecho nada por evitarlo”, concluyen.