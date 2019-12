El PP denuncia “la pasividad y la incompetencia” del alcalde de Toreno para solucionar el problema del agua no potable

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toreno, Poncho Arroyo, denuncia la pasividad y la incompetencia del alcalde de Toreno para solucionar el problema del agua en el municipio. “Un problema que ya hace años que vienen sufriendo todos los vecinos y vecinas sin que se de una solución a este problema de primera necesidad como es el que el agua sea potable y aún más sirva para poder ducharse”, señala.

Desde el grupo del Partido Popular en varias ocasiones se ha instado a Laureano González a que solucione este problema, “a lo que este señor ha contestado con evasivas como “ya se mirará” o que este problema es “divino” y él no puede hacer nada contra eso”, señala Arroyo. “Es lamentable que tenga que producirse una concentración delante del ayuntamiento por parte de los vecinos y vecinas a la cual el alcalde ha hecho caso omiso. Lamentables nos parecen también las declaraciones del regidor diciendo que no va a invertir dinero público en solucionar este problema cuando si lo está haciendo para hacer obrar innecesarias como aparcamientos o calles que sólo benefician ciertos intereses personales. Está en juego la salud de los habitantes del municipio algo que al alcalde parece no importarle”, apostilla.