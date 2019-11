El PP en contra de la zona azul en La Rosaleda y en la zona alta de Ponferrada

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala. / QUINITO

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Ponferrada ha mostrado su apoyo a los vecinos de La Rosaleda que están en contra de la implantación de la zona azul en el barrio.

Los populares, además de rogar que se eviten los enfrentamientos entre vecinos, anuncian que al vencimiento del actual contrato “trabajarán por la eliminación de la ORA” en otras zonas de Ponferrada, citando expresamente como objetivo la parte alta de la ciudad.

“Hemos instado públicamente en varias ocasiones al alcalde socialista de Ponferrada para que explique y justifique la necesidad que tiene el barrio de dicha implantación, porque no es lo mismo la necesidad que tenga el gobierno municipal que la necesidad del barrio”, señala su portavoz Marco Morala, quien subraya que “ni lo ha explicado ni lo ha justificado, simplemente porque no puede: el barrio de La Rosaleda no necesita la implantación de la ORA”.

Morala entiende que la rotación de los aparcamientos, destinada a mejorar la circulación en la ciudad y compartir las plazas de aparcamiento disponible, no es necesaria en la Rosaleda. “Con unas 2.000 plazas de aparcamiento libre ni existe escasez de plazas, ni necesita rotación de aparcamiento, ni se facilita el acceso a los servicios comerciales y administrativos del barrio a personas que necesiten comprar o realizar dichas gestiones en un tiempo limitado: hay abundancia de plazas que permiten fluidez y máxima rotación de aparcamiento”, detalla.

El PP anuncia que solicitarán “toda la información precisa” en la próxima comisión informativa y en el pleno, como le pedía el colectivo vecinal, aunque dudan de que puedan existir informes jurídicos y técnicos favorables de los servicios municipales que justifiquen la escasez de plazas de aparcamiento o la necesidad de una rotación de los aparcamientos en dicho barrio. Además, le exigirán al alcalde que rectifique la decisión de implantar la zona azul en el barrio.