El PP exige que se pida al Gobierno un compromiso "inmediato" de sufragar las obras para que el tren turístico parta de Ponferrada

Marco Morala considera que el alcalde no ha exigido a Endesa cosas tangibles para Ponferrada "en esas reuniones de las que se saca tantas fotos"

Vía del Ponfeblino entre Cubillos y Santa Marina del Sil. / FM

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, pide al alcalde que “alinee sus peticiones públicas con sus excusas privadas. Ahora resulta que ha hecho peticiones de subvenciones al Ministerio para Ponferrada a sabiendas de que no las priorizaba ni él mismo: qué espíritu de convicción. Como para que le hagan caso los suyos con semejante actitud, si no se lo puede hacer a sí mismo. Le ha faltado decir lo del zorro y las uvas, que total las subvenciones estaban verdes y no las quería”.

Para el PP, “que el alcalde de Ponferrada priorice obras que no están en el término municipal de Ponferrada da una idea de lo desorientado que está, de lo entregado y servil que resulta con los suyos, y de las explicaciones peregrinas que se le ocurren cuando se queda sin las subvenciones que nos han vendido veinte veces. Que esa es otra, las veces que nos han vendido el bosque urbano como infraestructura en lo que ocupaba la antigua zona de la montaña de carbón. Pero mucho peor es la otra subvención perdida para un proyecto en Ponferrada y para colectivos vulnerables, ¿no le parece al alcalde de esta ciudad más importante dar vivienda a esos colectivos vulnerables que una inversión turística en municipios que no son el nuestro?”.

Al alcalde, opina Morala, “le cuesta lo mismo decir que el Ponfeblino va a terminar llegando a Ponferrada que decir que nos iban a dar una subvención para un bosque y unas viviendas y que decir ahora que no priorizaba esas peticiones. Es decir, no le cuesta nada decir lo que sabe que no ocurrirá. Por eso le exigimos que arranque un compromiso inmediato de su gobierno de sufragar las obras de infraestructura necesarias para que el Ponfeblino salga de Ponferrada desde el comienzo del proyecto”.

“Siguiendo su costumbre de ser duro con los ciudadanos, como con los tributos municipales, y manso y servil con sus jefes políticos y los más poderosos, no ha exigido a Endesa cosas tangibles para Ponferrada en esas reuniones de las que se saca tantas fotos. ¿Qué va a poner Endesa en el Ponfeblino además de su obligación mínima de acometer la reparación del puente sobre el río Caboalles en Las Rozas? ¿Cuándo va a empezar ENDESA a cubrir el canal a su paso por Ponferrada?, ¿Qué inversiones reales y urgentes ha acordado ya y están en marcha con Endesa para crear cientos de empleos en Ponferrada que nos compensen del desmantelamiento socialista de las térmicas?. Con ENDESA como ante los suyos, sumisión y silencio”, concluye Marco Morala.