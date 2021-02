El PP muestra su disgusto con los sueldos de Toreno y Coalición se defiende

Ayuntamiento de Toreno / QUINITO

Continúa la polémica tras la aprobación de los sueldos de los concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toreno, que este viernes el Partido Popular ha calificado de “triste y vergonzosa” al entender que “no es más que una manera encubierta de establecer unas escandalosas retribuciones de entre 1.200 y 1.500 euros al mes para esos concejales”.

Según explica el portavoz ‘popular’, Roberto Prieto, “el Ayuntamiento no tiene suficiente contenido para tal periodicidad en la celebración de las comisiones” que aparecen la Propuesta de Organización Municipal aprobada en el último Pleno. La misma contempla la celebración del Pleno Ordinario cada dos meses y cuatro Juntas de Gobierno al mes y otras tantas Comisiones de Coordinación de las concejalías delegadas.

Defensa de Coalición por el Bierzo

Ante las críticas vertidas desde Podemos y desde el PP, el portavoz de Coalición por el Bierzo y nuevo socio de Gobierno del PSOE, Óscar Macía, acusó a la formación morada de mentir, ya que “el señor Valenciano sabe perfectamente que no se puede cobrar por dos organismos, es decir, o Junta de Gobierno o Comisión de Coordinación. Este señor miente y lo hace enrabietado por no formar parte del gobierno municipal”. Además, recuerda al portavoz de Podemos que “votó a favor de la cuantía de las percepciones económicas en un Pleno anterior, y sólo le parece mal cuando él no forma parte del equipo de Gobierno”.

Por otro lado, Macía defiende que la entrada de Coalición por el Bierzo en el equipo de Gobierno soluciona “la situación de impás a la hora de configurar un gobierno estable en Toreno” y adelantó que próximamente se pondrá en marcha un plan de desarrollo turístico en el municipio.