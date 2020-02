El PP pide al Gobierno que “se tome en serio” la PAC ante el “riesgo” de pérdida de fondos

Raúl de la Hoz y Óscar Reguera critican que el nuevo Ejecutivo de PSOE-Podemos no cree en el campo y “ha tirado la toalla” en la negociación

Raúl de la Hoz presentó la PNL. / Miram Chacón

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León pidió hoy al Gobierno central que “se tome en serio” la negociación de la Política Agrícola Común (PAC) ante el “riesgo” de una pérdida importante de fondos para el nuevo periodo 2021-2027, que en el caso de la Comunidad supondría una merma de 120 millones al campo.

El portavoz popular, Raúl de la Hoz, y el portavoz sectorial, Óscar Reguera, presentaron hoy una proposición no de ley, que se debatirá en el pleno de las Cortes de la próxima semana, en la que solicitan que se garanticen las actuales ayudas de la PAC, que existan “reglas del juego” iguales para los productos de la Unión Europea y los de fuera, el desarrollo de medidas fiscales específicas para el sector, la mejora de los seguros agrarios y la revisión de las tarifas eléctricas de riego para recudir costes.

“La lucha contra la despoblación se tiene que hacer desde la base, que está en los agricultores y ganaderos, su apoyo es la mejor forma para luchar contra la despoblación”, aseguró De la Hoz, que enmarcó la propuesta de su grupo en las movilizaciones del sector y afirmó que las medidas del Gobierno, entre ellas el Real Decreto de la cadena alimentaria, no son “suficientes”.

Por su parte, Óscar Reguera confió en que, en el debate de esta PNL en el pleno, “se alcance el mayor y más razonable acuerdo en beneficio del campo”, algo de lo que dudó Raúl De la Hoz ante la “radicalidad” en que ve inmerso al PSCyL y subrayó que esta propuesta “es lo que piden las opas, nada distinto”. “Ya verán que no tendrán a bien sumarse ante le grito del campo”, cerró el portavoz popular.

De la Hoz y Reguera defendieron que el PP “siempre ha estado al lado del campo” y criticaron la posición del actual Gobierno al considerar que no solo no creen en el sector, sino que “ha tirado la toalla” en la negociación de la PAC porque en el equipo no hay ninguna persona del Ministerio de Agricultura.

“Ni el señor Iglesias (Pablo) cree en el campo, le desprecia, ni la señora Ribera (Teresa)”, apuntó el portavoz popular, que subrayó que las competencias están dispersadas en cuatro ministerios así como que se vea incompatible los intereses del campo con la transición ecológica.”Nadie cree en la agricultura y ganadería en este Gobierno”, sentenció.

Al respecto, sostuvo que las acciones se deben afrontar de manera multisectorial y desde el diálogo con las comunidades autónomas y las opas y censuró que el Gobierno eche “la culpa” de los precios que se pagan a los distribuidores, a la vez que lamentó que no haya un paquete de medidas como en Alemania o Francia.

En relación a las medidas planteadas, Reguera defendió que las tarifas eléctricas para el riesgo se ajusten al consumo en función de los cultivos y no haya que pagar durante todo el año, lo que estimó que redundaría en un menor coste de producción.

También, valoró que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quiera destinar más dinero a los seguros agrarios, si bien sostuvo que debe ir unido a una mejor gestión y a la existencia de pólizas “más atractivas”, tanto para los territorios , cultivos y productores.

Por último, lamentó que el actual Gobierno no haya formado ninguna alianza estratégica con otros países, como con Francia, en defensa de intereses comunes en la negociación de la PAC, lo que sí ocurrió en la etapa de Mariano Rajoy con la captación de 47.000 millones para el sector en el periodo 2014-2020.