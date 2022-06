El PP pide aumentar el gasto en la retirada de fibrocemento de las redes de agua de Ponferrada

Marco Morala considera que si no se renueva es porque se prefieren las “obras para la galería”

El portavoz del PP en Ponferrada, Marco Morala, en una de las convocatorias de apoyo a los sectores afectados por las limitaciones a la actividad. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, considera que el alcalde de la ciudad, Olegario Ramón generó “alarma social” durante el anterior mandato.

Para Morala, “dejar sin gastar millones en el presupuesto público de Ponferrada y no renovar la red de traída de agua de uso doméstico de fibrocemento después de las cosas que decía el actual alcalde cuando estaba en la oposición es simplemente temerario”.

“Ser incapaz de gestionar el presupuesto municipal para arreglar problemas tan graves como este nos lleva a calificar al alcalde como imprudente y peligro público. Hay que ver las advertencias que hacía el alcalde en la oposición respecto a los presupuestos que no se ejecutaban, y ahora se ha convertido en campeón mundial y gran maestro de la inejecución, mientras algunos barrios están en condiciones cada vez peor, tercermundistas”, critican desde el PP.

“Renovar la red de fibrocemento es una prioridad de salud pública que no se acomete porque hacen obras para la galería. O para nadie como el parklet”, dicen los populares.

“El dinero empleado en la renovación de la red de fibrocemento es irrisorio al lado del gasto en fastos a mayor gloria del equipo de gobierno, porque prefieren las cosas que lucen a las necesarias e importantes. Prefieren inventarse planes estratégicos que no se cumplen que rematar proyectos que deberían estar cumplidos después de tres años de este mandato”, señala Marco Morala.

Para sustituir el fibrocemento, según el Partido Popular, “nada más llegar a la alcaldía anunciaba la inversión de 3,4 millones de euros que había heredado del equipo anterior, que se ve que no lo harían tan mal cuando tenían el dinero y el plan y no lo pudieron ejecutar por el obstruccionismo de Olegario Ramón negando los votos precisos para unas obras tan necesarias. Pero es que como el perro del hortelano, ni dejaba hacer a los demás cuando estaba en la oposición ni lo hace él estando en la alcaldía. Cada vez que se ha pedido al Grupo Popular opinión sobre inversiones con los remanentes hemos insistido en la necesidad de dotar partidas mucho mayores para sustituir inmediatamente el fibrocemento, aunque parece ser que lo que amenazaba gravemente la salud de los ponferradinos no era fibrocemento de la red, sino que Olegario estuviera en la oposición, y que tal urgencia ha desaparecido desde que manda, aunque las tuberías sigan siendo las mismas”, dicen los populares.

“Al ritmo que vamos el alcalde se lo gasta en caprichos superfluos antes que en renovar las redes, al ritmo que vamos los inminentes y graves riesgos a la salud de los que advertía en la oposición se van a convertir en daños, al ritmo que vamos mejor lo que luce que lo que importa; al ritmo que vamos Olegario se marcha y el fibrocemento nos lo deja”, asegura el líder de la oposición.