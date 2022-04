El PP pide la retirada de la tasa de basuras en Ponferrada

Nuevo camión de recogida de basura del Ayuntamiento de Ponferrada / C. Sánchez

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido un comunicado este miércoles para pedir la retirada de la tasa de basuras. Los populares instan a retirarla y aseguran que no es “legalmente exigible”.

Para el PP, el equipo de Gobierno trata “de enmascarar una decisión política exclusivamente suya imputándole la culpa siempre a otros. Nada de lo que hacen mal es un problema suyo, aunque perjudique gravemente a los ciudadanos, a los negocios y al interés general de Ponferrada. Siempre ha sido culpa de los anteriores, de Europa, de los templarios, de la prensa y recientemente, de Putin”.

Para los populares, se trata de una “estrategia concertada para escurrir el bulto y eludir su responsabilidad” por parte del alcalde, la concejala de Hacienda y la portavoz de Podemos, que compartirían ese argumentario de que “la culpa de la tasa no era suya, era una exigencia europea. Hubo quien en el colmo del disparate y la ignorancia jurídica además lo quiso adornar, y explicar, como hicieron en Podemos, que la pérfida mano de la burocracia de Bruselas era la que metía la mano en los bolsillos de los ponferradinos. No le gustaba al alcalde que le llamaran sacacuartos y también recurrieron a echarle la culpa a todos los demás”, aseguran en el PP.

Para Morala, el equipo de Gobierno ha mentido a este respecto en varias ocasiones: “decían que era una exigencia europea, decían que ya iban tarde, decían que el Ayuntamiento de Ponferrada no podía hacer otra cosa, decían incluso que ellos no lo hubieran querido, pero que no tenían más remedio. Y ahora vienen los suyos a enmendarles la plana una vez más. Se estarán preguntando en el equipo de gobierno quién ha redactado la ley 7/2022. Desde luego le han puesto un título de esos chulísimos que gustan a los socialistas: “ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular”. Aquí lo único que es circular es la rapiña del equipo de gobierno, que vuelve una y otra vez sobre las familias y los negocios ponferradinos, cuando es obligatorio y cuando no. Que dicen los del gobierno socialista nacional a los del gobierno socialista ponferradino literalmente que ‘se incluye expresamente por primera vez la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa’”, aseguran en el PP.

“Si es obligatoria ahora por primera vez ¿cómo era de obligatoria desde el 2019?”, se pregunta Marco Morala.

Según el portavoz popular, “establece el artículo 11. 3 de la nueva ley de residuos que los ayuntamientos disponen ahora hasta tres años desde la entrada en vigor de esta ley, es decir hasta abril de 2025, para establecer la tasa. Así que dadas las circunstancias económicas de la ciudad, de sus familias y de sus negocios, instamos a que la tasa entre en vigor, y por una cuantía mucho más moderada, el último día posible, y a que dejen de mentir a los ponferradinos diciendo que era obligatoria desde hace años”, concluyen en el PP.