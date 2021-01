El PP pide “mayor ambición” para impulsar el Cylog de Ponferrada

Proyecto del Cylog de Ponferrada / EBD

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, pidió este viernes al alcalde, Olegario Ramón, “mayor ambición” para impulsar el Cylog, puesto que “los grandes proyectos que no se muevan este año corren serio peligro de no salir adelante”, y dejó caer que “parece que es lo que se está buscando para no reivindicarlos”.

Morala recordó al regidor que “es necesario exigir al Ministerio que se avance en dos direcciones: las conexiones del Cylog por carretera y una fase que ponga en condiciones de uso la playa de vías de la línea Palencia-Coruña para su utilización logística”. A juicio del portavoz ‘popular’, “solamente con esas dos actuaciones, Ponferrada se dotará de una auténtica plataforma intermodal como las que la logísitca y el transporte de hoy demandan”.

En relación al tráfico ferroviario, el PP valoró positivamente el reciente anuncio de Adif para ampliar las vías de apartado en la estación de Ponferrada, pero matizó que “aparcar trenes de mercancías no es suficiente, ni es un proyecto logístico. El Ayuntamiento ha participado en la preparación de un verdadero proyecto logístico en el que ya se dieron pasos efectivos. Es imprescindible continuarlo y culminarlo sin retrasos”.