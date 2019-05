El PP provincial zanja la polémica entre Morala y Gancedo: “Dos no se pelean si uno no quiere”

El secretario del partido para la provincia, Ángel Calvo, entiende que "a veces cuando te quedas fuera y te gustaría quedarte cuesta entenderlo" pero asevera que "no es el momento"

El secretario provincial del PP de León, Ángel Calvo (I), junto al presidente comarcal del PP en el Bierzo, Raúl Valcarce (D), durante su comparecencia para valorar los resultados electorales del partido en la comarca berciana. / C. Sánchez

El PP provincial zanja la polémica entre el candidato a la Alcaldía de Ponferrada, Marco Morala, y la exedil popular y todavía presidenta de la junta local del PP de Ponferrada, María Antonia Gancedo: “Dos no se pelean si uno no quiere”. El secretario del partido para la provincia, Ángel Calvo, entiende que “a veces cuando te quedas fuera y te gustaría quedarte cuesta entenderlo” pero asevera que “no es el momento”.

Después de que este lunes Morala reclamase una “renovación profunda” de la estructura orgánica, Gancedo respondió con un comunicado en el que subrayaba que el “candidato electo” no disponía de facultades para ello.

Tras el pleno celebrado este miércoles en la Diputación de León, el presidente provincial del PP, Juan Martínez Majo, recordó a Morala que la renovación “ahora no toca” y esta tarde, el secretario provincial reiteró sus palabras: “Los partidos tienen sus tiempos y esto ahora, órganicamente, no toca, estamos a otra cosa”, aseguró Calvo, que recalcó que “esto no es un restaurante a la carta”.

Respecto a la polémica entre el candidato y la junta local, Calvo, que también revalidó la mayoría absoluta como alcalde en Páramo del Sil, se refirió a Morala como “el presente y el futuro del PP en Ponferrada”.

Por último, el secretario provincial del partido no quiso descartar la posibilidad de que Morala acabe alcanzando el bastón de mando en la ciudad, gracias a un hipotético pacto que debería implicar a otras cuatro fuerzas. “La situación no es la mejor y hay otro partido con más posibilidades de formar gobierno pero otras cosas peores se han visto”, afirmó, poniendo como ejemplo la moción de censura que el año pasado aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.