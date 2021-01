El PP reprocha al alcalde de Ponferrada “su inhibición y pasividad”

Olegario Ramón. Acto en el Ayuntamiento de Ponferrada con motivo del Día de la Constitución. / QUINITO

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, y presidente local del Partido Popular, Neftalí Fernández, ha reprochado a los socialistas “su inhibición y pasividad ante los graves problemas laborales que sufre Ponferrada y que no se deben solo a la pandemia, como en el caso del ideológico cierre de las centrales térmicas”.

Aseguran que el pasado mes de noviembre pidieron que se elevara una reivindicación al Gobierno para que interviniese “desde la responsabilidad de haber creado el problema de un cierre anticipado y por su capacidad de mediación”.

En el PP consideran que “hemos de concluir que en el Gobierno socialista no deben de tener en consideración las peticiones de su alcalde; la alternativa, que el alcalde ni se haya interesado por el asunto, es aún peor.”

Lamentan que el alcalde “hace unos días quería traspasarles el problema a los parlamentarios socialistas de la provincia. Reivindicar no es reclamar en Ponferrada, es exigir en Madrid y donde haga falta”.

“Si unimos esta despreocupación del Gobierno respecto a Ponferrada con las palabras del Delegado del Gobierno cuando habla del Bierzo aumenta la incertidumbre sobre los grandes proyectos pendientes. A la vez ha dicho en un foro periodístico que las infraestructuras son condición indispensable para el desarrollo y que en el Bierzo y Ponferrada no hace falta ni autovía a Orense ni mejoras en el tren. La A 76 no necesita pedagogía, sino un alcalde que la reivindique al Ministro y no a los parlamentarios”, añaden.

“Ponferrada no está para perder actividad ni empleo, no está para que quienes pueden trabajar aquí se vean forzosamente obligados a irse a otros centros de trabajo, para que otros territorios tengan autovías y mejores conexiones ferroviarias y Ponferrada no. Pedir ‘implicación’ a los mismos parlamentarios que con su voto aprueban unos presupuestos malos para Ponferrada no parece suficiente”, concluyen en el PP.