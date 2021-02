El PP solicita partidas para medio ambiente y patrimonio natural en Ponferrada

Vista de Ponferrada con el monte Pajariel al fondo / QUINITO

El Partido Popular continúa explicando sus propuestas para los presupuestos de Ponferrada y este sábado el concejal Neftalí Fernández ha señalado la necesidad de ampliar las partidas destinadas a medio ambiente y patrimonio natural, advirtiendo de que éstas no se pueden quedar en la renovación de los medios de recogida de residuos.

Fernández pone el foco en tres grandes zonas del municipio para mejorar sus infraestructuras acondicionando sendas, instalando mejor señalización y disponiendo de lugares para el descanso: el Pajariel, la Tebaida y el Morredero.

El concejal ‘popular’ apunta que “en estos momentos en que las distancias sociales obligan a disponer de espacios para el esparcimiento y el deporte, los parques urbanos de la ciudad y los pueblos necesitan una sustancial mejora. Lamentablemente este grupo ha demostrado el año pasado el mal estado de varios parques y jardines con fotos que evitan entrar en polémicas. Para que eso no se repita, es necesario que las excusas del equipo de gobierno den paso a mejoras que solo son posibles si en los presupuestos no hay cicatería con las partidas para el medio natural”.

Propuestas registradas

Por otro lado, Neftalí Fernández contestó a las declaraciones del alcalde, Olegario Ramón, en las que aseguraba que el PP estaba presentando sus propuestas en la prensa, pero no se las había hecho llegar al equipo de Gobierno: “Las hemos pedido debidamente ordenadas en un documento registrado en el Ayuntamiento hace días. Sorprende que el alcalde reproche a la oposición que dé a conocer sus propuestas en los medios como si no estuviesen ya en poder del equipo de Gobierno. O las tiene y lo oculta para seguir su política de reproches y enfados o no lo sabe y es que ni se entera de lo que los grupos presentan oficialmente. Cualquiera de las dos posibilidades es decepcionante”, manifestó.