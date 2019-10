El PP urge la llegada de proyectos y medidas del plan de transición energética

El secretario provincial del Partido Popular, José Miguel González Robles (C), durante su visita a Ponferrada para la constitución del Comité de Campaña del PP del Bierzo. Junto a él, la candidata número dos al Senado, Mar González; el número uno al Senado, Antonio Silván (2I); el presidente del PP del Bierzo, Raúl Valcarce (2D), y el número dos al Congreso, Andrés Pérez (I). / C. Sánchez

El Partido Popular de León considera que “cualquier inversión para la reactivación de la economía de las zonas afectadas por el fin del carbón siempre será bienvenida”, pero reprocha a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que “tras año y medio en el Gobierno de España sea precisamente ahora, con un Gobierno en funciones y a menos de un mes de unas nuevas elecciones generales, cuando nos visita para anunciar un plan de reactivación para una provincia devastada por la decisión de su Ministerio de adelantar, a diciembre de 2018, el cierre del carbón y de las centrales térmicas a pesar de que en Europa el periodo de transición de las térmicas alcanza hasta 2030”.

Para los populares de León, la ministra ha traído un plan de futuro que no concreta nada cuando, en realidad, las medidas que deben aplicarse son urgentes. “La despoblación es un hecho y si los jóvenes no tienen trabajo y no ve salida lo único que pueden hacer son las maletas. Que estos proyectos lleguen y que estas medidas sean no solo urgentes, sino muy urgentes, lo condiciona el hecho de que, si llegan tarde, posiblemente ya no serán necesarias”, explican en un comunicado.

Información completa en BierzoDiario